كيكة باردة حضريها بـ 3 مكونات فقط بدون فرن في 3 دقايق

طريقة تحضير كيكة باردة بدون فرن، كيك البسكويت من أهم أنواع الكيك التي تتسم بالسهولة في التحضير ويمكن تحضيرها في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج، ويتم تحضريها على البارد بدون فرن وبدون قالب، ويمكن تحضريها في البيت بابسط المكونات في اقل من عشرة دقائق، وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيك البسكويت المطحون.

أربعة كؤوس من بسكويت الشاي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من السكر الأبيض.

فواكه الموسم على حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كأس من الزيت النباتي.

كأس من الحليب كامل الدسم.

معلقتان من مغلف دريم ويب.

سكر بودرة.

فواكه جافة تستخدم للتزيين.

مقادير كيك البسكويت:من أجل التزين يلزم إحضار:خطوات تحضير كيك البسكويت المطحون:

يتسم كيك البسكويت بالصوص اللذيذ بسهولة عملة وتحضيره لأن مكوناته متواجدة في كل مطبخ، واليوم سنحضر لكم متابعينا طريقة التحضير بالخطوات التفصيلية: