- 1/2
- 2/2
طريقة تحضير كيكة باردة بدون فرن، كيك البسكويت من أهم أنواع الكيك التي تتسم بالسهولة في التحضير ويمكن تحضيرها في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج، ويتم تحضريها على البارد بدون فرن وبدون قالب، ويمكن تحضريها في البيت بابسط المكونات في اقل من عشرة دقائق، وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيك البسكويت المطحون.مقادير كيك البسكويت:
- أربعة كؤوس من بسكويت الشاي.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب من السكر الأبيض.
- فواكه الموسم على حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كأس من الزيت النباتي.
- كأس من الحليب كامل الدسم.
- معلقتان من مغلف دريم ويب.
- سكر بودرة.
- فواكه جافة تستخدم للتزيين.
يتسم كيك البسكويت بالصوص اللذيذ بسهولة عملة وتحضيره لأن مكوناته متواجدة في كل مطبخ، واليوم سنحضر لكم متابعينا طريقة التحضير بالخطوات التفصيلية:
- القيام بخلط البسكويت مع البيكنج بودر وتركه جانباً في وعاء يكون جاف ونظيف.
- إحضار طبق تقديم أخر ويتم وضع فيه المكونات السائلة وهي خليط السكر والزيت والحليب والفانيليا ويتم خلطهم جيداً باستخدام المضرب اليدوي أو الخلاط الكهربائي لحين أن يختلطوا جيداً مع بعضهم البعض.
- القيام بإضافة البسكويت المطحون على خليط من البيض ويتم خلطهم جيداً لحين أن يكون خليط جيد يتم وضع خليط كيك البسكويت في قالب مدهون بالزبدة ويكون مرشوش بدقيق يكون خفيف في صينية ويتم تقسيم الخليط على صينتين بحجم متساوي.
- إدخال الصينية إلى الثلاجة وتركها لمدة ربع ساعة لحين أن ينضج الخليط ويتم إخراجه من الفرن وتركه لحين أن يبرد ويتم تقليبه وتقديمه في إناء مخصص.
- إحضار إناء أخر ويتم خلط فيه كلاً من كريمة دريم ويب مع السكر ويتم توزيع خليط الكريمة على الكيك وبعد ذلك يتم وضع النصف الأخر من الكيك وتزيينها ببودرة السكر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة باردة حضريها بـ 3 مكونات فقط بدون فرن في 3 دقايق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.