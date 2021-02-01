قللي التوتر واتخلصي من آلام الجسم ونشطي عقلك بتكنيك صيني قديم

هل سبق ومريتي بوقت حسيتي فيه انك عايزة تنامي وكسلانة دايما او بألم في العمود الفقري لاك قضيتي ساعات طويلة على مكتبك؟ طب لو قولنالك ان في تكنيك ممكن يحسن صحتك من غير دوا؟ هو ده اللي هنعرفه النهاردة مع بعض تكنيك صيني لتحسين الصحة وتغييرها للافضل ، هو عبارة عن نظام شامل لوضعية الجسم, الحركة, التنفس ، والصحة العامة, الروح, وفنون الدفاع عن النفس ، وبيساعد بشكل فعال في علاج حاجات كتير من اول الصداع والامراض المزمنة لحد الاحباط العاطفي والضغط النفسي.

تكنيك صيني لتحسين الصحة:

1- الوقوف على ساق واحدة:

التمرين ده هدفة تطوير التوازن وخفة الحركة ، وتمديد اربطة الجسم ،تحسين الدورة الدموية ، وعلاج آلام العمود الفقري ، ومتقلقيش لو منجحتيش في الحركة من اول مرة ممكن تحتاج منك اكتر من محاولة لحد ما تظبطيها.

– ابدأي بالوقوف بشكل مستقيم مع لمس الكعبين لبعض واصابع القدمين لبره.

– حطي ايدك على صدرك ، واثناء الحركة دي اتني ركبتك للخارج.

– حافظي على وضع الايد زي ما هي ، وحركيها ببطء فوق الراس وكف الايد لبره مع رفع الساق اليمين ، ومتنسيش فرد الساق الشمال عشان توازني جسمك.

– حركي ايدك ببطء جنب جسمك بارتفاع الكتفين ، وانتي واقفة على ساق واحدة زي ما انتي ، وافتكري انك تاخدي شهيق وزفير اثناء التمرين.

– كرري الحركة لكل جنب 5 مرات على الاقل.

2- الوقوف مع التنفس بعمق:

التمرين التأملي ده بيحسن من التنفس وبيشجع الجسم على تنشيط نفسه ، اتخيلي كده ان نفسك بيتنفخ كانه بالونة داخل الجسم ، اتخيلي انك بتسحبي الطاقة كلها جوه جسمك ، استمري في التمرين لمدة 2 – 5 دقايق.

– اقفي بشكل مستقيم مع فرد الايدين قدامك ، واتأكدي انك تتنيهم شوية عند الكوعين وكف الايد يبقى لجوه باتجاه جسمك ، كانك شايلة شجرة وهمية.

– اسحبي ايدك لجوه مع تني ركبتك لقدام ، وبعدها ارجعي للوضع الاول.

– اعملي الحركة اثناء الشهيق والزفير كانك بتحسي ان جسمك بينكمش وبيتمدد ، واثناء الحركة اتخيلي انك بتسحبي كل الطاقات الايجابية اللي حواليكي.

3- اعادة شحن الجسم:

التمرين ده مثالي جدا كتمرين ممكن تعمليه لوحده او كاحماء لتنشيط الجسم قبل فنون الدفاع عن النفس ، التمرين بيعتمد على استخدام الايدين لتوجيه الطاقة ، وغالبا بيتم بتحريك الايد في نمط حلزوني زي ما هو واضح قدامنا في الصورة ، التمرين بيساعد على تطوير طاقة وقوة الجسم.

– اقفي بشكل مستقيم مع ابعاد القدمين بعرض الكتفين.

– ركزي وزنك عى الجنب اليمني ، وحطي ايدك الشمال على عضمة الترقوة اليمين.

– دلوقتي ببطء حركي ايدك في حركة دائرية ورجعيها للترقوة تاني.

– مجرد ما ايدك توصل عند منطقة الوسط انقلي التركيز على وزنك من اليمين للشمال اثناء رفع الايد مرة تانية ناحية عضمة الترقوة اليمين ، وبعدين حركي وزنك مرة تانية للساق اليمين ، كرري نفس الحركة للجنب التاني.

4- السكوات الصيني:

التمرين ده اساسي للحفاظ على قنوات Qi في منطقة العمود الفقري والمنطقة اللي حواليه ، وفعال جدا في تخفيف الاضطرابات النفسية والعصبية ، بالاضافة انه بيساعد على تحسين وظائف الكلى.

هام: كرري التمرين على قد ما تقدري ، ولكن متنسيش تسمعي لجسمك يعني متضغطيش عليه زيادة عن اللزوم ، والخبراء ينصحوا انك تبدأي بعدد 10 سكوات وتزوديها يوميا بالتدريج.

5- تحسين القدرة على التحمل:

التمرين ده معروف باسم “نقطة المشي 3 اميال” ، وكان بيمارسوا الصينين القدماء لما بيحسوا بالارهاق لتعزيز القدرة على التحمل وتحسين قوة الساق.

كل اللي هتعمليه هو تقليد وقفة القدر بتني الركبتين اثناء تحريك ذراعك لاعلى واسفل ، والنط على جانبي جسمك.

هام: اتجنبي تقويس او تني الضهر اثناء التمرين.

6- تمرين لتنشيط اعضاء الجسم:

التمرين ده بسيط ولكنه فعال جدا ، حاولي ترفعي الذراعين لفوق وتمديها لاقصى حاجة كانك بتقطفي فاكهة من على شجرة ، والحركة دي من اقدم الحركات البشرية وهي بتساعد على تنشيط الكلى والطحال والبنكرياس ، بيتم من خلال الحركة تنشيط كل الاعضاء دي ، وشد المفاصل.

7- تمرين لارخاء العضلات:

الحركة دي بتساعد على فتح المفاصل وارخاء العضلات ، وبتعتمد بشكل جزئي على الاوتار والاربطة بدل ما يكون الاعتماد على القوة العضلية البحتة.

– حركي الذراعين مع تني الركبتين في نفس الوقت.

– خلي كف ايديكي الاتنين بعيد عن جسمك ، وحركي الايد في حركات دائرية بعيد عن جسمك في اتجاهين عكس بعض.

– اتني الكوعين وارفعيهم ونزليهم ، وحركي الركبتين للخارج شوية ، ولكن من غير ما تعدي صوابع القدم.

– كرري التمرين 8 مرات.

8- تمرين لتدريب الجسم والطاقة والعقل:

التمرين ده الغرض الرئيسي منه مش بس تدريب الجسم ولكن كمان تدريب طاقتك وعقلك ، يعتبر طريقة فعالة جدا لتخفيف التشنج في الوركين وتحسين وضع الضهر ، بالاضافة انه بيساعد على فتح الطاقة في الجزء السفلي من الجسم.

– اقفي وقفة واسعة ، وخلي القدمين متوازيين.

– ابدأي بتني كوعك ، ومد ايديكي فوق راسك ، بحيث ان ايديكي الاتنين يبقوا مواجهين بعض.

– ولازم اطراف الصوابع تلمس بعض.

9- تمرين لتحسين مفصل الركبة:

التمرين ده بيساعد على تحسين مفصل الركبة ، وبيعلمك ازاي ترفعي اي حاجة من غير ما تأذي نفسك.

هام: اتني ركبتك ومنطقة الوسط ، واتأكدي ان ركبتك ماتعديش صوابع قدمك وان عمودك الفقري مستقيم.

10- تمرين لتنشيط الساقين:

التمرين ده يعتبر من اشهر تمارين الاحماء في فنون الدفاع عن النفس ، لانه بيساعد على تنشيط الساقين ، ابدأي بوضع القدمين متباعدين بمقدار عرض الكتفين وانحني ببطء بمنطقة الوسط والركبتين ، حطي ايديكي الاتنين على الركبتين ، ولفيهم حوالين الكاحلين لبره ، واتأكدي ان ركبتك ماتعديش صوابعك قدمك.

بعض التمارين بالفيديو:

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