أقوى وصفة طبيعية سحرية لتطويل الشعر بسرعة البرق في 7 ايام فقط وستلاحظي الفرق

أقوى وصفة طبيعية سحرية لتطويل الشعر بسرعة البرق في 7 ايام فقط، ابدئي الآن في تحضير تلك الخلطة وتطبيقها على شعرك وستلاحظين الفارق في خلال أسبوع واحد، سرعة رهيبة في تطويل الشعر وزيادة قوته ولمعانه مع علاج التلف وإزالة التكسر أيضا لما تحويه من عناصر مرطبة ومغذية لشعرك،فهي مزيج من مكونات عناصر طبيعية معروفة باحتوائها على أبرز الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المفيدة للشعر، والتي يحتاجها شعرك دوماً لتجديد الخلايا التالفة وعلاج الضعف الذي يتسبب في توقف نمو الشعر، بالاضافة إلى دورها في ترطيب الشعر بعمق لمنعه من الجفاف والتلف.

أقوى وصفة طبيعية لتطويل الشعر بسرعة رهيبة

تحتوي الوصفة على حبة واحدة من البيض، ملعقة كبيرة من زيت الجرجير ( ويمكن استبداله بزيت جوز الهند) الذي يغذي الشعر ويقوي بصيلاته ويساعد على ترطيبه ويمنحه لمعان طبيعي، كما يساعد على تطويل وتكثيف الشعر ويحميه من التكسر والتقصف، ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان الذي يمنح الشعر قوة وكثافة عالية ويقوي البصيلات ويعالج التلف؛ لذا فهو يستخدم بعد صبغ الشعر لعلاجه، ولانه يحتوي علي فيتامين ه‍‍ بكثرة لذا فهو يعمل علي منع ظهور الشعر الأبيض، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الغني عن التعريف في علاج كافة مشاكل الشعر.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم ضرب حبة البيض بواسطة شوكة في وعاء نظيف ثم يتم إضافة الزيوت السابق ذكرها بالتدريج، يمكنك استعمال الشوكة أيضا في مزج المكونات جيدا ليتم الحصول علي قوام متجانس، ولكن قومي بذلك بعناية واحرصي على أن تختلط المكونات سوياً بشكل جيد، وإلا فاستعملي الخلاط الكهربائي واحرصي على تنظيفه وتجفيفه من الماء جيدا قبل استخدامه.

تُطبق الوصفة علي الشعر بالكامل من الجذور وحتي الأطراف مع سحب خصلات الشعر خصلة خصلة، وذلك لتغليف الشعر بالكامل بالخلطة، ثم يوضع بلاستيك غذائي علي الشعر ويترك لمدة ساعتين ثم بعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر ويشطف بالماء المائل للبرودة، تستخدم هذه الخلطة مرتين في الأسبوع . ويمكنك مضاعفة مقادير المكونات حسب طول شعرك. ولازالة رائحة البيض من شعرك يمكنك دهن الشعر بالقليل من زيت جوز الهند ونقاط قليلة من زيت اللافندر بعد غسل الشعر.