طريقة عمل الطعمية البيتي المقرمشة مثل المطاعم بخطوات سهلة وبسيطة

تعتبر الطعمية هي الوجبة الأكثر إنتاجاً في مصر يومياً في الصباح على مائدة جميع البيوت وتتميز بمذاق لذيذ وتعتبر وجبة رئيسية في الإفطار كما أنها تعتبر مفضلة لدى جميع أفراد الأسرة ويتم تحضيرها من الفول والخضراوات حيث تتكون من مكونات مختلفة مفيدة للجسم تفضل الكثير من الأسر شراء الطعمية جاهزة من المطاعم والمحلات بسبب عدم ضبط مقادير الطعمية في المنزل لذلك ننقل لكم مقادير ومكونات الطعمية لتحضيرها في المنزل بطريقة ناجحة وللحصول على الطريقة يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة عمل الطعمية البيتي

الطعمية تعتبر رمز من رموز الأصالة وتنتمي للوجبات السريعة البسيطة كما أنها منتشرة في جميع الأحياء والمدن والشوارع لا تخلو مائدة الإفطار والعشاء من الطعمية بالرغم من سهولة تحضيرها وبساطة مكوناتها إلا أن معظم البيوت تقوم بشرائها يومياً حيث يعتقد البعض أنها تحتاج للوقت لذلك يسهل شرائها بدلاً من تحضيرها.

مكونات الطعمية:

كوب من الفول المدشوش.

بصلة كبيرة الحجم.

خمس فصوص من الثوم متوسط الحجم.

مجموعة مناسبة للكمية من الكزبرة الخضراء والبقدونس والكرات الأخضر.

بيضة واحدة.

ملعقة من مسحوق النشا.

شطة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الملح وأخرى من الفلفل الأسود حسب الحاجة.

يتم تخمير الفول قبل التحضير بحوالي 24 ساعة وتغيير المياه أكثر من مرة نحضر الخلاط ونضع الفول ونقوم بتشغيل الخلاط حتى يفرم جيداً. وبعد ذلك نبدأ بوضع المكونات الخضراوات والملح والفلفل الأسود والنشا والثوم. ثم نقوم بتشغيل الخلاط مرة أخري ونستمر حتى تصبح العجينة الخاصة بالطعمية متماسكة وليست سائلة نقوم بوضعها في الثلاجة قبل الطهي يمكن حفظ العجينة لأسبوع قبل الطهي. نحضر مقلاة زيت ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونبدأ بتشكيل الطعمية إلي دوائر صغيرة ونقلبها حين يتغير لونها ويصبح ذهبي اللون ويتم إخراجها من الزيت وتقديمها ساخنة طازجة.

طريقة التحضير