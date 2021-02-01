وصفات لتقشير وإزالة الجلد الميت نهائياً من الجسم بديل المقشر الكيميائي

يتكون الجلد الميت بفعل عدم الترطيب المستمر وجفاف الجو خاصةً في فصل الشتاء ويسبب مشاكل عديدة للبشرة والجسم ومظهراً غير لطيف للمرأة لذلك تسعى الفتيات والنساء لإزالة الجلد الميت ببعض الوسائل مثل التقشير الكيميائي ولكن يحتاج أموال طائلة غير أن نتائجه مؤقته لذلك بدأ البعض يبحث عن طرق ووصفات طبيعية تساعد على إزالة الجلد الميت خاصةً أن معظم الوصفات الطبيعية آمنة وفعالة ولا تؤدي إلي أيّ نتائج سلبية، تكثر مشاكل البشرة والجسم في فصل الشتاء بفعل الجفاف وعدم قدرة الجلد على مكافحة البرد حتى أن بعض كريمات الترطيب لا تؤدي وظيفتها مما أجل بشرة الجسم أكثر عرضة لتكوين ما يسمى بالجلد الميت والذي يسبب خشونة في ملمس الجلد لذلك نلجأ إلي وسائل التقشير ولا داعي للجوء للوسائل التي تحتاج أموال كثيرة، ونعرض لكم بعض الوصفات الطبيعية المختلفة اليوم من خلال هذا المقال.

طريقة السكر وزيت الزيتون:

وصفات لتقشير الجلد الميت

تعتبر من أشهر طرق التقشير الفعالة التي تستخدم لإزالة الجلد الميت والشوائب ويتم تحضيرها عن طريق تحضير خمس ملاعق كبيرة من السكر وثلاث ملاعق أخرى من زيت الزيتون ويمكنك إضافة ملعقتين من العسل الأبيض حيث يعمل على تنعيم البشرة ويتم تطبيق هذه الوصفة على الجسم بحيث يتم فرك السكر جيداً على البشرة وللحصول على نتيجة قوية يجب تطبيق الخليط مرتين أسبوعياً على الأقل.

طريقة القهوة والقرفة:

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة الخالية من المكسرات ونقوم بإضافة ملعقتين من القرفة ونصف كوب من زيت جوز الهند ويمكن استبداله بزيت الزيتون ونصف كوب من السكر ودمج المكونات معاً بشكل جيد ثم تطبيق الوصفة على الجسم قبل الإستحمام لمدة عشر دقائق، تؤدي هذه الوصفات أفضل النتائج وفي فترة قليلة ولكن أساس فاعلية الوصفات هو الإستمرارية أسبوعياً للحصول على نتيجة مبهرة.