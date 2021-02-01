مربى الجزر الصحية الإقتصادية في البيت واسرار تخزينها لفترة طويلة

مربى الجزر تعتبر المربى من أكثر أطعمة السكريات التي يحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهى من طرق حفظ الفاكهة وتخزينها، والمربى لها أنواع كثيرة كمربى الفراولة والتين والمشمش والجوافة، ومن ضمنها مربى الجزر، التي تتميز بطعمها الرائع والشهى.

ومربي الجزر تحتوي على قيمة غذائية عالية جداً، فهى غنية بالعديد من الفوائد، حيث يعمل الجزر على تقوية النظر، وتقوية العظام، وتقوية المناعة، ويعزز الجزر من الصحة البدنية والنفسية، ويحتوي الجزر على الكربوهيدرات والفيتامينات التي تفيد الجسم.

ويمكنك سيدتي صنع مربي الجزر بكل سهولة في المنزل، فهى تتميز بأنها سهلة وسريعة في التحضير، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة التكاليف، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير مربى الجزر بطريقة سهلة وسريعة، وبخطوات بسيطة، وبمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، تابعي معنا. مكونات مربى الجزر كيلو جرام من الجزر الطازج. ثلاث أكواب من الماء البارد. كوب ونصف من السكر الغامق. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. ملعقة صغيرة من القرنفل. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير مربى الجزر قومي سيدتي بغسل حبات الجزر جيداً بالماء، وقومي بتقشيرها. قومي ببشر الجزر بواسطة المبشرة من الجهة الواسعة. قومي بإخضار وعاء كبير وعميق لصنع مربي الجزر، ثم قومي بوضع الجزر المبشور فيه. يسكب كوب ونصف من السكر الغامق، ثم قومي بأشعال النار، ويوضع الوعاء على نار متوسطة. تترك مربى الجزر قليلاً على النار حتى تسخن. اثناء غليان المربى قومي بالتقليب الجيد حتى يتجانس الجزر مع السكر جيداً. استمري في التقليب حتى يذوب السكر تماماً ويختفي. قومي بوضع نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة ويقلب الخليط جيداً. يضاف للمربى عصير الليمون وحبوب القرنفل ويقلب الخليط جيداً حتى تتجانس المكونات ويختفي القرنفل في المربى. قومي بسكب كوب ونصف من الماء البارد تدريجياً. كلما تجف المربي وتحتاج إلى الماء يضاف إليها ماء بارد حتى الانتهاء من جميع كمية الماء. قومي بالتقليب الجيد، ثم قومي بترك المربى لمدة نصف ساعة تقريباً حتى تنضج بالشكل الكامل. مكونات مربى الجزرطريقة تحضير مربى الجزر

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