وصفة لصبغ الشعر الابيض بدون مواد كيميائيّة صبغة طبيعية للشيب مجربة نتيجة مضمونة

نتعرف اليوم مع على وصفة لصبغ الشعر الابيض سريعاً، حيث تواجه الكثير من السيدات ظهور الشيب المبكر مما يتسبب ذلك في الشعور بالاحراج الشديد لذا تلجأ العديد من السيدات لمعرفة طريقة صبغة طبيعية للشعر الأبيض بدون حناء، فكما نعلم أن هناك الكثير من المواد الكيميائيّة التي تتواجد في الصبغة لذا نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام صبغة طبيعية للشيب مجربة، فدعونا نستعرض المكونات والخطوات.

وصفة لصبغ الشعر الابيض

مع وصفة عصير الشمندر أو كما هو معروف البنجر الذي يحتوي على اللون الأحمر الغامق، لديه القدر الهائلة على صبغ.

فقط من خلال خلط كمية من عصير الشمندر أي نوع من أنواع الزيوت الخاصة بالشعر لديكي سواء زيت اللوز أم جوز الهند أو غيره.

ثم قومي بعد ذلك بتوزيع الخليط على كامل الشعر الابيض، احرصي على لف الشعر بكيس بلاستيكي ويترك الخليط على الشعر لمدة ساعة على الأقل قبل غسله بالماء الفاتر.

صبغة طبيعية للشيب مجربة

مع القهوة يمكنك الحصول على صبغة طبيعية للشيب مجربة وحققت نتائج مبهرة، حيث لدي القهوة قدرة فعالة في تغميق لون الشعر درجتين على الأقل، كما تعمل القهوة على أخفاء الشيب تماماً.

عن طريق تحضير تحضير وصفة اليوم ستحصلين على صبغة الشعر الأبيض بلون بني، فقط اغلي كوب كبير من القهوة المحمصة واتركيه على جانب حتي ينقع.

ثم ضعي فوق القهوة المنقوعة ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة، ثم ضيفي عليهم كوب صغير من منعم الشعر، امزجي الخليط جيداً ثم وزعيه على الشعر.

احرصي على ترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء الفاتر.

أفضل صبغة طبيعية للشيب

هناك تكمن فائدة كبيرة في الشاي الأسود الذي يلعب دورا هاما في محاربة الشيب، حيث لديه القدر على أخفاء الشيب من خلال صبغ الشعر الابيض، كما يجعله لامعاً وناعماً.

ويعد الشاي الاسود أفضل صبغة طبيعية للشيب فقط من خلال 5 ملاعق كبيرة من الشاي الاسود مع كوبان من الماء المغلي، ويترك على جانب حتي يبرد، ثم يتم توزيعه على كامل الشعر ويترك لمدة ساعة حتي يجف على الشعر ثم يغسل بالماء الفاتر.