جهزي عجينة السمبوسة الأصلية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

تعد السمبوسة من المقبلات المرغوبة لدى الكثيرين، ويطلق عليها في كثير من الدول إسم السمبوسك، تقدم بجانب الأطباق الرئيسية والسلطات، تحضر بعدة حشوات متنوعه مثل الدجاج المفروم أو اللحم المفروم والجبنه، حيث أنها عبارة عن عجينة رقيقة يتم حشوها بأي نوع من الحشوات المفضلة لديك، يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة فهي لا تحتاج إلى بذل مجهود وخطواتها سهلة وسريعة، فتابعونا للتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسة الأصلية في المنزل. طريقة عمل عجينة السمبوسة الأصلية في المنزل مكونات السمبوسة: 2 كوب من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة من الزيت أو الزبدة. طريقة التحضير: يحضر إناء على النار وضعي فيه الماء، ثم يضاف إليه الزيت والملح ويترك حتى يتم الغليان، ثم يضاف إليه الدقيق، ويتم التقليب بإستمرار ثم يرفع الإناء من على النار يترك الخليط جانباً حتى يبرد.

يتم فرك العجين باليد حتى الحصول على عجينة ذات ملمس ناعم وتركها لمدة ربع ساعة لترتاح.

على سطح رخامي يتم رش القليل من الدقيق ويتم فرد العجين بواسطة عصا رفيعة، حتى يتم الحصول على عجينة رقيقة،ثم تقطع العجين بشكل طولي، وترك العجينه لحين الإستخدام.

يمكن حشو السمبوسك أو السمبوسه بواسطة ربع كيلو من اللحم المفروم مع بصلة متوسطة الحجم و يتم تشويحها على النار، مع إضافة الكمون والفلفل والملح وبهارات اللحم مع الإستمرار بالتقليب.

وإضافة جزرة مبشوره و مكعبات حبة من الطماطم ويتم تقليب المكونات مع بعض، وترك اللحم على النار لمده 10 دقائق حتى ينضج.

يرفع من على النار حتى يبرد ثم يحشو بعجينة السمبوسك وتلف على شكل مثلث أو شكل مستطيل ويتم تحميرها في زيت غزير، ثم ترفع من على النار على مناديل مطبخ ثم تقدم ساخنة. لنجاح السمبوسة عليكي إتباع الخطوات التالية للحصول على سمبوسة مقرمشة وهشة أضيفي ملعقة صغيرة من النشا للعجين.

يجب استخدام معيار واحد لجميع المكونات.

يمكن غمس السمبوسة في القليل من اللبن قبل القلي حتى لا تشرب زيت.

يجب تسخين الزيت قبل وضع السمبوسة ثم قومي بتهدئة النار عليها حتى تحمر ببطء وتصبح مقرمشة.

عدم عجن العجينة كثيراً بل تلم بواسطة اليد.

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