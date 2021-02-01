بسكوت العشر دقائق اعمليه بمكونات موجوده في كل بيت

يعتبر بسكوت العشر دقائق من أهم المأكولات التي يعشقها الأطفال بالتحديد نظراً لمذاقها الجيد وسهولة تحضيرها فهو لا يستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكوت العشر دقائق. طريقة عمل عجينة بسكوت العشر دقائق طريقة عمل عجينة بسكوت العشر دقائق سوف نقدم لكم من خلال السطور القادمة مكونات بسكوت العشر دقائق وخطوات تحضيره المكونات كأس ونصف من الدقيق.

نصف كأس من الزيت النباتي.

نصف كأس من السكر الناعم.

ملعقة من البيكنج بودر.

بيضة.

ملعقة من الفانيليا. مكونات النصف الأخر من العجينة ملعقة صغيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

يتم استخدام السكر الأبيض الناعم للتزيين. خطوات تحضير بسكويت العشر دقائق: يتم إحضار بولة ويتم إضافة فيها كلاً من البيض والفانيليا والسكر ويتم خلطهم جيداً مع بعضها البعض لحين أن يختلطوا جيداً وبعد ذلك يتم إضافة الزيت وخلطه مع جميع المكونات.

يتم إضافة كلاً من الملح والبيكنج بودر على الدقيق ويتم خلطهم جيداً ويتم وضه على الخليط السائل والاستمرار في الخلط لحين أن تصبح عجينة إليكم.

القيام بتقسيم العجينة إلى جزأين وبعد ذلك يتم إضافة الحليب والكاكاو وخلطهم جيداً وبعد ذلك يتم تشكيل العجينة إلى كرات ويتم وضعها في السكر الأبيض من أجل أن يتم تغطية السكر بصورة تامة وبعد ذلك يتم رصها على صواني عليها ورق الزبدة.

القيام بإدخالها إلى الفرن الساخن وتركها لحين أن يصبح لونها ذهبي أكثر من الأرضية وهكذا يكون السكر جاهز وبالهناء على الجميع. أهم الملاحظات لتحضير البسكويت بكل نجاح يلزم أن يكون الدقيق منخول ومتعدد الاستخدام وخاص بالحلويات.

يتم تقسيم العجينة لأكثر من عجينة ليكون لونها بني أو أبيض فقط أو بني وأبيض فقط.

يمكن أن يتم استخدام الزبدة بدلاً من الزيت.

مكونات عجينة البسكويت كلها تكون بدرجة حرارة المطبخ.

يمكن أن يتم الاحتفاظ بالعجينة في علب مغلقة جيداً في مكان دافئ لحين أن يتم استخدامه.

من أجل أن يتم تحضيرها بالكاكاو يتم إزالة الدقيق وإضافة الكاكاو وذلك سيقدم إليكم عجينة مميزة.

السكر الأبيض من الخارج يزيد من قرمشة البسكويت.

يلزم أن يكون السكر من نوع السكر الأبيض الناعم من أجل سهولة خلطه مع المكونات. مكونات النصف الأخر من العجينةخطوات تحضير بسكويت العشر دقائق:أهم الملاحظات لتحضير البسكويت بكل نجاح

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