صبغة الشعر الابيض بمواد طبيعية 100٪ صبغة بدون كيماويات افضل حل للشيب

نقدم اليوم صبغة طبيعية للشيب مجربة، حيث باتت عمليات البحث تتزايد من قبل العديد من السيدات والرجال لمعرفة وصفات طبيعية لصبغ الشعر باللون البني، فقد أصبحت مشكلة ظهور الشعر الابيض من أكثر المشاكل التي يمر بها البعض، خاصة وأن كانت الأسباب وراثية، ونحن من هذا المنطلق نقوم بسرد عليكم افضل حل للشيب مع صبغة بدون كيماويات فدعونا نتعرف على المكونات وطريقة تحضير وصفة لصبغ الشعر الابيض لاخفاء الشعر الابيض سريعا.

صبغة الشعر الابيض

مع افضل صبغة للشعر قولي وداعا للشيب مع وصفة الموز المذهلة ستجدين نتيجة فعالة من أول استخدام حيث سيمنحك هريس الموز تغطية مثالية للشعر الابيض ويعد افضل صبغة بدون كيماويات

فقط احضري ثلاث ثمرات من الموز مع نصف كوب من زيت الزيتون أو اللوز، قومي بهرس الموز جيداً وخلطه مع زيت الزيتون، ويوزع على الشعر بالكامل ويترك لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء البارد.

افضل حل للشيب

مع وصفة الميرمية ستحصلين على شعر أسود جذابة، حيث تحتوي عشبة الميرمية من أكثر الوصفات الطبيعية التي تعمل على صبغة الشعر الابيض تغميق لونه الشعر.

عن طريق نقع كوب كبير من عشبة الميرمية الجافة مع نصف كوب من الماء المغلي ويترك الخليط على جانب لمدة ساعة.

ثم تصفى أوراق الميرمية جيداً، ثم قومي بوضعها على الشعر المغسول مسبقاً وتترك لمدة نصف ساعة ثم شطفه بالماء البارد.

صبغة طبيعية للشيب مجربة

مع صبغة طبيعية للشيب مجربة وداعا للشيب بعد اليوم من خلال استخدام مكونات طبيعية لصبغ الشعر التي تعد أكثر امانا على شعرك من الصبغات الكيماوية مع صبغة الأملا واحنا للشيب التي تعمل على أخفاء الشيب نهائيا دون عودة.

فقط امزجي 3 ملاعق من مسحوق الأملا مع ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة وضيفي عليهم القليل من الماء حتي تصبح لديكي عجينة متجانسة القوام.

وزعي الخليط على كامل الشعر ثم يترك لمدة ساعة حتى تجف العجينة،ثم قومي بغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر.