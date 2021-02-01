طريقة كيك شوكولاته بصوص كريمة القهوة اللذيذ وشكل رائع سهلة التحضير

طريقة كيك شوكولاته بصوص القهوة لكل عشاق الشوكولاته التي يفضلها الكبار والصغار، وعندما تصنعيها لأسرتك وضيوفك من الكيك اللذيذ والتي ستمنح لهم حلوى لذيذة لا غنى عنها فتبهري ضيوفك بها وتقدميها باشهى طعم وشكل ويمكن تناولها مع الشاي أو القهوة وطريقة صنعها سهلة وبسيطة، وسنتعرف معا على مكونات وخطوات عمل كيك الشوكولاته والقهوة وسنقدم أيضا طريقة مختلفة لعمل كيك شوكولاته لكل محبي حلى الشوكولاته الرائع وصفة مميزة تضم لقائمة كيك الحلويات. طريقة كيك شوكولاته بالقهوة 200 جرام شوكولاته داكنة. عدد 4 ملاعق كبيرة قهوة أسبريسو. ملعقة كبيرة عسل. 100 جرام زبدة. كوب سكر ناعم. ربع كوب كريمة. كوب ونصف دقيق أبيض. عدد 2 حبة بيض بحرارة الغرفة. ملعقة ونصف بيكنج باودر. رشة صغيرة من الملح. نصف كوب كاكاو تزين الوجه. خطوات تحضير كيك شوكولاته بالقهوة سريعة الذوبان يتم تسخين الفرن على حرارة 180 مئوية ويترك يسخن لحين إعداد كيك شوكولاته وتثبيت الشبك في أعلى.

ثم يدهن قالب الكيك بالزبدة والدقيق والكاكاو وتركه جانبا لحين تجهيز مزيج الكيك.

ثم في وعاء عميق يضاف القهوة مع العسل وترفع على النار وفي وعاء أخر ينخل الدقيق مع الملح والكاكاو.

ويضاف البيض إلى خليط الشوكولاته ويتم خفقه جيدا عن طريق المضرب الكهربائي.

ويضاف عليه السكر مع الكريمة ويتم خفقهم جيدا، ثم يصب الخليط داخل قالب الخبز وتدخل فرن ساخن لمدة نصف ساعة.

وعندما تخرج الكيك من الفرن وتبرد تزين بصوص الشوكولاته مع ملعقة كريمة والقهوة سريعة الذوبان، وعلى الوجه الكاكاو. طريقة كيك شوكولاته بالقهوةخطوات تحضير كيك شوكولاته بالقهوة سريعة الذوبان طريقة كوكيز شوكولاته المقرمش نحتاج إلى 2 كوب وربع من الدقيق الأبيض. كوب من الزبدة الطرية بحرارة الغرفة وليست مذابة. نصف كوب سكر بني. كوب إلا ربع سكر أبيض. كوب ونصف شوكولاته مبشورة. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة كربونات صوديوم. عدد 2 حبة بيض بحرارة المطبخ. خطوات كوكيز الشوكولاته المقرمشة في البداية يتم تسخين الفرن كالعادة على درجة 180 مئوية لحين تجهيز مزيج بسكويت الكوكيز شوكولاته.

يتم نخل الدقيق مع الملح وكربونات الصوديوم في وعاء عميق، ويتم خفق السكر مع الزبدة ووضع البيض بيضة تلو الأخرى مع الفانيليا.

ثم يضاف السكر والزبدة مع بعضها، وضيفي الدقيق الأبيض بالتدريج على البيض والسكر ويخلطوا جيدا.

ثم يوضع خليط في قالب الفرن المخصص لتلك النوع من بسكويت ويكون على شكل وحدات كوكيز وتدهن بالزبدة.

تدخل قطع الكوكيز إلى الفرن لمدة 10 دقائق حتى يكون لونها ذهبي وجاهزة على التقديم. طريقة كوكيز شوكولاته المقرمشخطوات كوكيز الشوكولاته المقرمشة

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