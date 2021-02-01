لكي سيدتي كريم الفازلين السحري لتطويل وتكثيف الشعر في أسبوع نتيجة مبهرة

كريم الفازلين إذا كنت ترغبين في تطويل الشعر باستخدام الفازلين الرائع أو غيره من بعض الوصفات الطبيعة لكي تحصل على شعر كثيف، لا يوجد أمامك سوى أن تتبع الوصفات الطبيعية لكى تتمتعي بشعر رائع وطويل وخالي من أي ضرر أو تتساقط، لذا يمكنك أيضا أن تقومي بأستخدام جميع المنتجات المستخلصة من الطبيعة لأن هذه الأشياء قد ترجع بفائدة كبيرة للشعر، وسوف نتعرف على كريم الفازلين لتطويل الشعر من خلال هذا المقال.

البطاطا يمكن أن نقوم بتناولها لأنها مفيده جدا تعمل على وجود فيتامينات متعددة منها (أ)، (ب) و (ج) من اهم الفيتامينات التي يحتاجها الشعر لكي يساعد على تكثيفه مما يؤدى إلى عدم تساقطه، وتطويله بشكل هائلة بالإضافة إلي الفازلين الطبى التي يعمل على تكثيف الشعر ولمعانه، وايضا يعمل على تطويل الشعر، لذا عزيزتي لا يفضل أن تقومي بتحضير الوصفات الغير فعال والتي سوف تجعلك تقومي بالمعاناة أو بالارق عندما لا تجد أي نتائج فعالة، ولكن مع هذه الوصفة سوف يتم تطويل الشعر في، وقت قياسي جدا كل ماعليك هو أن تتبع المكونات وقومي بتحضير هذه الطريقة التي تكون كالتالي:-

زيت الزيتون

حبة البطاطا

نازلين طبي