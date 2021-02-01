أقوي كيراتين قنبلة للشعر الخشن تنعيم وفرد حرير في دقائق 

أقوي كيراتين قنبلة للشعر الخشن لابد أن نهتم بالشعر بطريقة فعالة ومباشرة، ودائما وبشكل مستمر لذلك يمكن أن نقوم اتباع بعض الأساليب الصحية، والصحيحة، للشعر إذا كانت من خلال استخدام الوصفات الطبيعية أو استخدامات الكريمات الخاصة بالشعر والتي تعمل على ترطيب الشعر، وتكثيفه لأن الشعر دائما يحتاج إلى أننا نقوم باستخدام هذه الوصفات المهمة، والمفيدة، ولايمكن أن نقوم باستخدام أي شيء يضر الشعر أو مكون يكون تم تصنيعه من مواد كيميائية ضارة فهي السبب في عدة مصائب مختلفة منها تساقط الشعر،.أو تلف في بصيلات الشعر، ضرر وأذى لفروة الرأس

أقوي كيراتين قنبلة للشعر الخشن

إذا كنت ترغبين في ماسك للشعر يعمل على تطويل وتكثيفه بالإضافة إلى التخلص من القشرة المزعج الموجودة به والتي تسبب عجز لبصيلات الشعر يمكنك عزيزتي أن تقومي بإستخدام كريم البانثينول، وزيت الخروع لانه من ضمن الماسكات التي تتواجد بها العديد من الفوائد والمميزات الهائلة، في تنعيم وترطيب الشعر، كل ما عليك هو أن تتبعي هذه الوصفة، وجميع المقادير الخاصه بها.

كريم البانثينول للشعر وزيت الخروع متعددين الفوائد والمميزات الهائلة، لذلك تابعى معى هذه الفوائد:-

زيت الخروع يعمل على تكثيف الشعر فهو مفيد جدا لبصيلات الشعر.

كريم البانثينول يعتمد على عدة فيتامينات هائلة منها(E)

وايضا يضم معادن هائلة، و أوميغا 9.

كما أن السكر يعمل على التخلص من الشوائب التي تتواجد في الشعر والتي تمنع طويلة.

بالإضافة إلى ذلك كريم البانثينول يعمل على ترطيب الشعر بشكل متميز وتساعد فروة الرأس للتخلص من الالتهابات التي تتواجد بها.

الوصفة تكون كالتالي:-

ملعقة من زيت الخروع.

معلقه من اكليل الجبل.

ملعقة من السكر الناعم.

كريم البانثينول

يفضل يكون جميع المكونات بنسب متساوية