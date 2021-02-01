أقوي كيراتين قنبلة للشعر الخشن تنعيم وفرد حرير في دقائق 

أقوي كيراتين قنبلة للشعر الخشن لابد أن نهتم بالشعر بطريقة فعالة ومباشرة، ودائما وبشكل مستمر لذلك يمكن أن نقوم اتباع بعض الأساليب الصحية، والصحيحة، للشعر إذا كانت من خلال استخدام الوصفات الطبيعية أو استخدامات الكريمات الخاصة بالشعر والتي تعمل على ترطيب الشعر، وتكثيفه لأن الشعر دائما يحتاج إلى أننا نقوم باستخدام هذه الوصفات المهمة، والمفيدة، ولايمكن أن نقوم باستخدام أي شيء يضر الشعر أو مكون يكون تم تصنيعه من مواد كيميائية ضارة فهي السبب في عدة مصائب مختلفة منها تساقط الشعر،.أو تلف في بصيلات الشعر، ضرر وأذى لفروة الرأسأقوي كيراتين قنبلة للشعر الخشن
إذا كنت ترغبين في ماسك للشعر يعمل على تطويل وتكثيفه بالإضافة إلى التخلص من القشرة المزعج الموجودة به والتي تسبب عجز لبصيلات الشعر يمكنك عزيزتي أن تقومي بإستخدام كريم البانثينول، وزيت الخروع لانه من ضمن الماسكات التي تتواجد بها العديد من الفوائد والمميزات الهائلة، في تنعيم وترطيب الشعر، كل ما عليك هو أن تتبعي هذه الوصفة، وجميع المقادير الخاصه بها.فوائد كريم بانثينول وزيت الخروع للشعر
كريم البانثينول للشعر وزيت الخروع متعددين الفوائد والمميزات الهائلة، لذلك تابعى معى هذه الفوائد:-
- زيت الخروع يعمل على تكثيف الشعر فهو مفيد جدا لبصيلات الشعر.
- كريم البانثينول يعتمد على عدة فيتامينات هائلة منها(E)
- وايضا يضم معادن هائلة، و أوميغا 9.
- كما أن السكر يعمل على التخلص من الشوائب التي تتواجد في الشعر والتي تمنع طويلة.
- بالإضافة إلى ذلك كريم البانثينول يعمل على ترطيب الشعر بشكل متميز وتساعد فروة الرأس للتخلص من الالتهابات التي تتواجد بها.
الوصفة تكون كالتالي:-المكونات:-
- ملعقة من زيت الخروع.
- معلقه من اكليل الجبل.
- ملعقة من السكر الناعم.
- كريم البانثينول
يفضل يكون جميع المكونات بنسب متساويةالطريقة:’
- يفضل أن نضع مكونات متساوية في اناء عميق.
- ثم يمكنك أن تقومي بمزج هذه المكونات جيدا.
- ادعكي بفرق فروه الراس من خلال هذا الماسك، أو هذا الكريم.
- ولكن تجنب العنف بهذه الخطوة لأنها سوف تؤدي إلى ضرر كبير في فروة الرأس.
- غسل الشعر بالشامبو.
- ولكن يفضل أن يكون خالي من أي مواد كبريت أو الكيميائية.
- نقوم بتكرار هذا الماسك الفعال من كريم البانثينول، والسكر وزيت الزيتون، كل أسبوع مرتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي كيراتين قنبلة للشعر الخشن تنعيم وفرد حرير في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.