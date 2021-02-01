- 1/2
- 2/2
المكرونة بالجبنة أو الباستا بالجبنة من الأطباق المفضلة لدى الجميع بالأسرة سواء الكبار أو الأطفال حيث تعتبر من المعجنات اللذيذة، كما تتميز بسهولة تحضيرها بالمنزل سواء بواسطة السيدات أو الرجال، لذلك يبحث الكثير من خلال محركات البحث الشهيرة مثل جوجل على طريقة تحضير المكرونة بالجبنة والتي يمكن تقديمها كطبق رئيسي أو تقديمها مع الفراخ كطبق جانبي في الكثير من الأحيان أو بجانب العديد من الأطباق اللذيذة والشهية المختلفة.
كما تعتبر المكرونة بالجبنة السايحة من أشهى وأحلى أنواع المكرونة كما تتميز بفوائدها العديدة لأنها مصدر للطاقة لاحتوائها على الكربوهيدرات، وأيضا تناول المكرونة بصلصة البندورة والجبنة السايحة تعطي الشعور بالشبع لفترة تدوم كثيرا، وذلك لاحتوائها على السوائل بنسبة كبيرة، ومن أهم العوامل التي يجب معرفتها لضمان الحصول على أفضل طبق مكرونة بالجبنة هو التقليب المستمر أثناء تحضيرها، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني أفضل طريقة عمل مكرونة بصلصة البندورة وجبنة البارميزان وجبنة الموزاريلا السايحة.طريقة عمل مكرونة بجبنة الموزاريلا السايحة وصلصة البندورة
مكونات مكرونة بالجبنة والبندورة
- مقدار 500 غرام مكرونة
- كوب كبير من صلصة البندورة
- كوب صغير من كريمة الطهي
- كوب صغير من جبنة بارميزان مبشورة
- مقدار 100 غرام من الجبن الموزاريلا
- عدد 2 كوب بندورة شيري
- القليل من أوراق الريحان للنكهة
- كوب صغير من الجبن البارميزان المبشور للتزيين
طريقة تحضير مكرونة بالجبنة والبندورة
- أولا يجب تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه لحين الحاجة إليه.
- يتم سلق المكرونة في كمية مناسبة من الماء المغلي كما بالإرشادات المدونة على العبوة.
- يتم وضع صلصة البندورة في وعاء كبير ثم يترك على نار هادئة.
- بعدما تسخن الصلصة يتم إضافة الكريمة والجبنة البارميزان مع التقليب المستمر.
- يتم تصفيف المكرونة من الماء بعدما تنضج، ثم يتم وضعها في وعاء الصلصة والكريمة مع التقليب أيضا.
- يتم اضافة جبنة الموزاريلا و البندورة وأوراق الريحان ويتم التقليب جيدا.
- يتم إحضار صينية ودهنها بالزيت باستخدام فرشة الطعام، ثم يوضع بها المزيج.
- يتم إدخال صينية مكرونة بالجبنة في الفرن لمدة 20-30 دقيقة أو حتى يتغير لون الجبنة ويصبح باللون الذهبي.
- يتم إخراج صينية المكونات قم يضاف إليها باقي كمية جبنة البارميزان والقليل من الريحان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مكرونة بجبنة الموزاريلا السايحة وصلصة البندورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.