المكرونة بالجبنة أو الباستا بالجبنة من الأطباق المفضلة لدى الجميع بالأسرة سواء الكبار أو الأطفال حيث تعتبر من المعجنات اللذيذة، كما تتميز بسهولة تحضيرها بالمنزل سواء بواسطة السيدات أو الرجال، لذلك يبحث الكثير من خلال محركات البحث الشهيرة مثل جوجل على طريقة تحضير المكرونة بالجبنة والتي يمكن تقديمها كطبق رئيسي أو تقديمها مع الفراخ كطبق جانبي في الكثير من الأحيان أو بجانب العديد من الأطباق اللذيذة والشهية المختلفة.

كما تعتبر المكرونة بالجبنة السايحة من أشهى وأحلى أنواع المكرونة كما تتميز بفوائدها العديدة لأنها مصدر للطاقة لاحتوائها على الكربوهيدرات، وأيضا تناول المكرونة بصلصة البندورة والجبنة السايحة تعطي الشعور بالشبع لفترة تدوم كثيرا، وذلك لاحتوائها على السوائل بنسبة كبيرة، ومن أهم العوامل التي يجب معرفتها لضمان الحصول على أفضل طبق مكرونة بالجبنة هو التقليب المستمر أثناء تحضيرها، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني أفضل طريقة عمل مكرونة بصلصة البندورة وجبنة البارميزان وجبنة الموزاريلا السايحة.

طريقة عمل مكرونة بجبنة الموزاريلا السايحة وصلصة البندورة

مكونات مكرونة بالجبنة والبندورة

مقدار 500 غرام مكرونة

كوب كبير من صلصة البندورة

كوب صغير من كريمة الطهي

كوب صغير من جبنة بارميزان مبشورة

مقدار 100 غرام من الجبن الموزاريلا

عدد 2 كوب بندورة شيري

القليل من أوراق الريحان للنكهة

كوب صغير من الجبن البارميزان المبشور للتزيين

طريقة تحضير مكرونة بالجبنة والبندورة