أقوى كيراتين لفرد الشعر المجعد بكريم بانثينول بطريقة طبيعية في نصف ساعة

يعتبر كريم البانثينول حديث المواقع في تلك الفترة حيث يعتبر هذا الكريم يستخدم في ترطيب البشرة ولكن بدأ خبراء التجميل بإستخدام هذا الكريم في وصفات للشعر بهدف فرد الشعر ونعومة الشعر وبالفعل قد ثبت فاعلية قدرة الكريم على الفرد بنسبة كبيرة جداً حتى أصبح البعض لديه الفضول لتجربة الكريم ومعرفة مدى فاعليته على شعر كل فتاة وذلك عن طريق إضافة مكونات أخرى وزيوت طبيعية تعالج في حل مشكلات الشعر أيضاً و للتعرف على طريقة تحضير الكريم يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

كريم البانثينول للحصول على شعر ناعم وطويل

ظهرت مؤخراً فوائد متعددة لكريم البانثينول للشعر إضافة على الفوائد التي يقدمها للبشرة في الترطيب ونعومة البشرة ويقوم بتقديم الفوائد للفتيات ذات الشعر المجعد الذي يعيق التمتع بفرد الشعر بحرية وخاصةً المشكلات المصاحبة للشعر المجعد مثل هيشان الشعر والتقصيف والمشكلات الأخرى لذلك تحب الفتيات الأهتمام بالوصفات الطبيعية والعلاجية باعتبارها آمنة أكثر من طرق الفرد التجميلية مثل وسائل البروتين والكيراتين التي تؤدي في النهاية إلى هلاك صحة الشعر لذلك نهتم بعرض أحدث الطرق الآمنة كريم البانثينول للحصول على أفضل نتيجة في أسبوع واحد والتمتع بشعر ناعم ومفرود خالي من المشكلات يمكنك متابعة الطريقة من خلال هذا المقال.

طريقة الأستخدام:

يعتبر متعدد الإستخدام وكذلك الطرق التي يمكن تحضيرها لتطبيق الكريم على الشعر.

يمكن وضع كمية من الكريم على الشامبو الخاص بك أو البلسم بحيث تكون مناسبة لكمية الشامبو وإستخدام الشامبو ثلاث مرات أسبوعياً، ولكن إذا كانت فروة الرأس دهنية يجب الإستعمال مرة أو مرتين أسبوعياً ونترك مزيج الشامبو مع الكريم على الشعر لمدة لا تقل عن عشر دقائق وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر وتجفيفه. خلط مجموعة من الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت السمسم مع كمية من كريم البانثينول ووضع الزيت ثلاث مرات أسبوعياً لمدة ساعة وستلاحظ نتائج مبهرة منذ الأسبوع الأول.

ملحوظة

كريم البانثينول سريع المفعول بعد تطبيق الكريم منذ الأسبوع الأول تلاحظ نعومة الشعر والتخلص من الهيشان، ويساعد على امتصاص الدهون من فروة الرأس التي تعمل على تكوين القشور وتُعيق نمو الشعر لذلك يجب تطبيق الكريم لترى أسرع النتائج في وقت قصير.