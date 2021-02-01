وصفات صحية للعشاء وسهلة التحضير للتجديد أثناء الحمية الغذائية

وصفات صحية للعشاء تعتبر هي الأفضل لمتبعي الحميات الغذائية من أجل تخفيف الوزن، كما أنها الأفضل لمرضى القولون الذين يرغبون في تناول عشاء بدون أي مشكلة، ويمكن أن نأخذ الوجبة في عين الاعتبار أنها أيضًا من وصفات سريعة للفطور حيث أن وجبتي العشاء والإفطار لا بد ألا نكون ثقيلة على المعدة، ولذلك سنطرح لكم أفكار عشاء صحي سريع للرجيم أو لغير الرجيم ويمكن أن نقول أنه أفضل الأطعمة للعشاء على الإطلاق.وصفات صحية للعشاء
هناك عشاء صحي ومشبع في نفس الوقت، فلا تظن أنه صحي أي أنك قد لا تشبع، بل إن هناك وجبات تُشعرك بالشبع، وفي نفس الوقت صحية ومنخفضة السعرات أيضًا، ومن بين تلك الوجبات:البيض بالفلفل لعشاء صحي
- عليك أن تقوم بتوفير 2 بيضة فقط لفرد واحد، وكلما زاد عدد الأفراد نُزيد في المكونات.
- سنقوم بتوفير ثلاث ثمرات من الفلفل الرومي والملح والفلفل الأسود وملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من البقدونس، ثم نقوم بتقطيع الفلفل إلى قطع صغيرة جدًا، ونقوم بتشويحه على النار، ثم نقوم بوضع البقدونس والبهارات أيضًا، ونقوم بخفق البيض بشكل جيد، ثم نقوم بوضعه على النار، وبعدها نستمر في التقليب.
- عقب الانتهاء والتأكد من أن البيض قد نضج تمامًا، نستطيع أن نقدمه في أطباق، ويمكن أن تتناول معه طبق من السلطة أو ربع خبز أسمر فقط.
وتعتبر سلطة التونة أفضل وصفات للعشاء كما أنها عشاء صحي للأطفال متميز للغاية، ويمكن تحضيرها من خلال الخطوات التالية:
- سنقوم بتوفير نصف كوب من الفاصوليا وذلك بعد أن نقوم بسلقها جيدًا، أو يمكن الحصول عليها مسلوقة من السوبر ماركت.
- سنقوم بتوفير علبة من التونة، وملعقتين من البقدونس، وملعقتين من الكرفس.
- سنقوم بوضع الفاصوليا في وعاء، ونقوم بتصفية التونة من الزيت جيدًا، ثم نقوم بوضعها على الفاصوليا، وبعدها علينا أن نقوم بتقطيع المكونات الخضراء قطع صغيرة، ونضيفها إلى الخليط.
- نقوم بوضع ملعقة من عصير الليمون، ثم نقوم بالتقليب، ونقوم بتقديمها مع السلطات أو يمكن تقديمها مع الخبز الأسمر.
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