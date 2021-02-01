ما هو مرض التهاب ملتحمة العين وكيف ينتقل من خلاله عدوى فيروس كورونا، موضوع هام كونه يطرح جدلية لم يسبق أن عرفناها في بدايات تفشي فيروس كورونا الجديد، ألا وهي انتقال عدوى الفيروس من خلال العين.

وبعدما كانت الاعتقاد السائد منذ ظهور مرض كوفيد-19 في ووهان الصينية أواخر العام 2019، ان عدوى فيروس كورونا تنتقل عن طريق السائل المُفرز من الجهاز التنفسي سواء من خلال لمس او مصافحة أيدي شخص مصاب بالفيروس، أو لمس الاسطح الملوثة بالفيروس، او عن طريق القطرات المنتقلة إلى الهواء عبر العطاس أو السعال دون تغطية الفم. فإن الاطباء يرجحون اليوم انتقال عدوى فيروس كورونا من خلال التهاب ملتحمة العين.

فما هو مرض التهاب ملتحمة العين وكيف ينتقل من خلاله عدوى فيروس كورونا؟ هذا ما نعرفه سوياً كما جاء على موقع "صحتي".

ما هو مرض التهاب ملتحمة العين وكيف ينتقل من خلاله عدوى فيروس كورونا

يشير موقع "كليفلاند كلينيك أبوظبي" الى ان مرض التهاب ملتحمة العين هو أحد أنواع التهابات العين الأكثر شيوعًا بين الأطفال والبالغين، وغالبًا ما يُعرف بالرمد المعدي.

ويصاحب هذا الالتهاب تورم في ملتحمة العين التي دوت الخليج عبارة عن نسيج مبطن للسطح الداخلي للجفن والغلاف الخارجي للعين، ويساعد هذا النسيج في المحفاظ على رطوبة الجفن والعين الداخلية.

قد يحدث التهاب ملتحمة العين جراء إصابة فيروسية أو بكتيرية أو بعد استخدام مواد مؤرجة، كغسول الشعر والتراب والدخان وكلور المسابح أو المواد المسببة للأرجية والحساسية أو الالتهابات المنقولة جنسيًا.

وينتقل الرمد المعدي بسهولة من شخص لآخر لكنه ايس حالة مرضية خطيرة في حال تم تشخيصه ومعالجته في وقت مبكر.

وبحسب موقع "صحتي"، فإن التهاب ملتحمة العين يعد من الاعراض الشائعة الاخرى لفيروس كورونا بجانب الحمى والسعال وضيق التنفس.

ومن تداعيات هذا الالتهاب عند مرضى كورونا ممن عانوا من مضاعفات حادة جراء العدوى:

احمرار العين وتمزقها.

الحكة.

احتقان وتورم الملتحمة.

ويمكن ان تنتقل عدوى فيروس كورونا من خلال التهاب ملتحمة العين في حال قيام الشخص المصاب بالمرض بفرك عينه الملتهبة ثم لمس شخص آخر قبل غسل اليدين، او من خلال دموع الشخص المصاب.

كيفية وقاية العين من عدوى فيروس كورونا

لتجنب الاصابة بالتهاب ملتحمة العين وتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا من خلالها، ينصح باتباع الاجراءات التالية: