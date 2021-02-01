ما دوت الخليج اعراض التهاب المخ الفيروسي وما دوت الخليج مضاعفاته، والتهاب المخ الفيروسي هو من انواع الالتهابات التي تصيب الدماغ نتيجة أحد الفيروسات مثل الحصبة والحصبة الالمانية.

كما ان البكتيريا والفطريات والطفيليات وهي من الكائنات الحية الدقيقة، قد تكون سبباً في حدوث التهاب في الدماغ. الا ان الفيروسات المعوية دوت الخليج السبب الرئيسي وراء الاصابة بهذا النوع من الالتهاب.

فكيف تحدث الاصابة بالتهاب المخ الفيروسي، وما دوت الخليج اعراضه ومضاعفاته؟ نجيب سوياً على هذه التساؤلات وفقاً لمعلومات أوردها موقع "اليوم السابع" المصري.

ما دوت الخليج اعراض التهاب المخ الفيروسي

تحدث الاصابة بالتهاب المخ الفيروسي نتيجة دخول الفيروسات الى الدماغ حيث تبدأ بالتكاثر. وعندما يلحظ الجسم الغزو الذي قامت به الفيروسات للدماغ، يعمد لاطلاق الاجسام المضادة من خلال تحفيز استجابة الجهاز المناعي، ما يتسبب بتضخم الدماغ وظهور الاعراض المصاحبة لالتهاب المخ الفيروسي.

والفيروسات القادرة على التسبب بالتهاب المخ الفيروسي دوت الخليج:

الفيروسات المعوية مثل فيروس كوكساكي، وفيروس شلل الأطفال، وفيروس إيكوفيروس.

فيروس الهربس البسيط.

فيروس ابشتاين بار.

الفيروس المضخم للخلايا.

الحصبة الألمانية والحصبة.

فيروس داء موراي فالي .

التهاب الدماغ الياباني.

وتنتقل هذه الفيروسات عن طريق السعال او العطس، او من خلال عضات الحشرات المصابة بالعدوى، او تناول الطعام والشراب الملوثين.

واكثر الاعراض او المضاعفات الناجمة عن التهاب المخ الفيروسي والتي قد تسبب الضرر الكبير وصولاً الى تهديد الحياة، هو التلف الدائم في الدماغ بحسب ما أشار موقع Better Health، الذي اضاف ان الاطفال الذين تقل اعمارهم عن سنة واحدة، والبالغين الذين تجاوزوا 55 عاماً هم اكثر عرضة لهذه المضاعفات الخطيرة.

من اعراض التهاب المخ الفيروسي:

ارتفاع درجة الحرارة.

الصداع والضيق بشكل عام.

الحساسية للضوء.

تيبس الرقبة وتصلب الظهر.

التقيؤ.

تغيرات في الشخصية.

الارتباك وفقدان الذاكرة.

الصرع والشلل.

الغيبوبة.

ما دوت الخليج مضاعفات التهاب المخ الفيروسي

كما أسلفنا، فإن الاطفال والمسنين والاشخاص ذووي المناعة الضعيفة هم الاكثر عرضة لخطر تطوير مضاعفات التهاب المخ الفيروسي وهي:

انخفاض ضغط الدم.

انخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

نزيف داخل المخ.

تلف دائم في المخ.

الوفاة في العديد من الحالات.

ولا يمكن علاج التهاب المخ الفيروسي للأسف بعكس البكتيريا، لكن بالامكان تقليل اعراضه من خلال العلاج في المستشفى، والادوية المضادة للفيروسات، وإعطاء الأدوية عن طريق الوريد للمساعدة على الحد من تورم المخ.

كما يعمد الطبيب المعالج لوصف أدوية تخفف الألم وتساعد على إيقاف التقيؤ، وأدوية لمنع نوبات الصرع وخفض الحمى. وينصح مرضى التهاب المخ الفيروسي بضرورة شرب السوائل لمنع الجفاف لكن ليس بكمية كبيرة، كون ذلك يمكن ان يؤدي لتفاقم تورم المخ.