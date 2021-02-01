الإمارات تسجل أعلى معدل يومي لتلقي جرعات لقاح كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، أن أمس الأحد 31 يناير 2021، شهد تقديم 220 ألف جرعة لقاح كوفيد-19، وهو أعلى معدل تلقي جرعات في يوم واحد، منذ انطلاقة الحملة الوطنية لتقديم اللقاح.

وزير الصحة يشيد بالوعي المجتمعي

وأشاد وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس، بجهود القائمين على الحملة، وخط الدفاع الأول، والمشاركين فيها، وثمّن الوعي المجتمعي الذي كشف عن معدن شعب الإمارات الأصيل والمقيمين على أرضها، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

إجراء 184 فحص جديد لكورونا في 24 ساعة

إلى هذا أعلنت الوزارة إجراء 184 ألفاً و260 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم، وعزلهم.

تسجيل 2948 حالة إصابة جديدة

وأعلنت الوزارة أنه تم الكشف عن 2948 إصابة جديدة بالفيروس، وبلغ مجموع الحالات المسجلة 303 آلاف و609 حالات، كما أعلنت وفاة 12 شخصاً نتيجة تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 850 حالة.