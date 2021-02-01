وجبات سريعة التحضير وقت الجوع في دقائق بسهولة

وجبات سريعة التحضير، وجبات سريعة في الميكروويف طعم رائع ورهيب بديل إندومي وجبات مشبعة للمبتدئين في الميكروييف بطريقة سريعة، سنذكر لكم 3 وجبات سريعة التحضير في 5 دقائق فقط، إليك طريقة عمل وجبات سريعة وجبات المج تحضرها وقت الجوع في دقائق بسهولة. ماك اند تشييز سريعة التحضير

المكونات: مج كبير لاحتواء الماء

نص كوب من المعكرونة

كوب إلا ربع من الماء

رشة ملح

1/2 كوب من جبنة شيدر

معلقة صغيرة من الزبدة رشة بابريكا لإعطائها لون أكثر

معلقتين من الحليب طريقة التقديم: قومي بتقليب المعكرونة وادخلي المكروييف حتى تشرب الماء مده 4 دقائق.

أخرجيها من الميكروويف.

ضعي مكونات الجبنة والزبدة والباريكا ومعلقتين من الحليب وقومي بالتقليب لمدة 30 ثانية ل دقيقة حتى تتداخل المكونات معا.

ضعيها في المج وتناوليها بصوص رائع وفي مدة قصيرة. تحصلي علي لمعان وصوص خفيف وأفضل وجبه من ماك اند تشييز المعلبة. رز بالخلطة في الميكروويف رز بالخلطة في الميكروويف المكونات: 1/2 كوب رز بسمتي

ماء لتغطية الرز

توابل التحضير: قومي بغسل الرز تماما جيدا.

التوابل لإعطائه طعم أسبايسي ملح و توم باودر وبصل باودر ويمكنك إضافة الكاري ورشة من مرقة الدجاج الفورية .

نقاط من الزيت و أدخيله الميكرووويف، بعد 4 دقائق قومي بتقليبه، ثم أدخليه مرة أخري لمدة دقيقة أو اثنين .

ويمكنك إضافة الخضار المفضل لديكي أو أي من النقائق به . طعم لذيذ وشكل رائع أفضل من الأندومي ووجبة متكاملة مشبعة . بيتزا المج في 5 دقائق سريعة التحضير بيتزا المج في 5 دقائق سريعة التحضير قوام مختلف عن البيتزا العادية التقليدية، غير مقرمشة، هي أقرب لقوام البان كيك المالح ولكن عجينة تحفة ويعتبر سناك لذيذ. المكونات: 3 معالق دقيق

رشة ملح

1/4 ملعقة بيكنج باودر

/4 ملعقة بيكنج صودا

3 ملاعق كبار من اللبن

صلصة

جبنة موتزاريلا

زيت زيتون أو يمكنك استخدام أي زيت نباتي طريقة التحضير: اخلطي المكونات حتى لا يوجد بها تكتلات.

وأضيفي الصلصة الجاهزة أو صلصة طماطم ببهارات أو يمكنك استخدام الكاتشب .

رشة من الجبنة الموتزاريلا وأدخليها في الميكروويف لمدة دقيقة ونصف .

ويمكنك زيادة الاضافات من الجبنة والزيتون والفلفل ورشة من الزعتر لتعطي رائحة لذيذة واتركيها في الميكروويف مدة 20 ثانية. واستمتعي بأسهل وأسرع بيتزا في الميكروويف يمكنك الاعتماد عليها ك سناك لذيذ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وجبات سريعة التحضير وقت الجوع في دقائق بسهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.