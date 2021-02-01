البسبوسة التركيه المكرملة طرية ومرملة علي طريقة أشهر محلات البسبوسة

البسبوسة التركيه المكرملة طرية ومرملة البسبوسة هي من ضمن انواع الحلويات الرائعة التي نود أن نقوم بتناولها في جميع الأوقات، و الأحيان كما أنها معروفة، في جميع الدول في الشرق الاوسط ولكن تختلف ايضا طرق تحضير البسبوسة، في أننا نقوم بتقديمها باشكال مختلفة وطعمها لذيذ جميع دول العالم كما يتم تناول البسبوسة في شهر رمضان بعد تناول وجبة الإفطار، لذلك يمكننا أن نقوم في بتناولها فهي رائعة، وذات شكل ومزاجها كما أنها تتميز بوجود إضافات رائعة، عليها يمكن أن نقوم باستبدال كافة الاضافات حيثما شئنا بالإضافة إلى ذلك يمكن أن نقوم بتحضير البسبوسة، بالقشطة، وجوز الهند وبالمكسرات ولكن في كل الاحوال هي الافضل على الاطلاق ما بين جميع الحلويات الاخرى لذا سوف نتعرف اليوم على طريقة عمل البسبوسة التركية، من خلال مقالنا هذا.

البسبوسة التركيه المكرملة طرية ومرملة

يمكنك عزيزتي أن تقوم بتحضير البسبوسة التركية فهي أسهل الحلويات التى تقدميها لضيوفك وتناولها ايضا فهي ذات طعم متميز ورائع كما أن هذه الوصفة من الوصفات الناجحة التي سوف تتمكني من تكرارها اكثر من مره.

نص كيلو من السميد، ويفضل أن يكون الناعم.

ونصف كوب من جوز الهند الناعم.

كوب الا ربع من الزيت.

ثلاث ملاعق من القشطة.

ملعقة بيكنج باودر

ملعقة زعفران.

كوب الا ربع من السكر، يفضل

أن يكون ناعم.

2 بيضاء.

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