البسبوسة التركيه المكرملة طرية ومرملة علي طريقة أشهر محلات البسبوسة

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البسبوسة التركيه المكرملة طرية ومرملة البسبوسة هي من ضمن انواع الحلويات الرائعة التي نود أن نقوم بتناولها في جميع الأوقات، و الأحيان كما أنها معروفة، في جميع الدول في الشرق الاوسط ولكن تختلف ايضا طرق تحضير البسبوسة، في أننا نقوم بتقديمها باشكال مختلفة وطعمها لذيذ جميع دول العالم كما يتم تناول البسبوسة في شهر رمضان بعد تناول وجبة الإفطار، لذلك يمكننا أن نقوم في بتناولها فهي رائعة، وذات شكل ومزاجها كما أنها تتميز بوجود إضافات رائعة، عليها يمكن أن نقوم باستبدال كافة الاضافات حيثما شئنا بالإضافة إلى ذلك يمكن أن نقوم بتحضير البسبوسة، بالقشطة، وجوز الهند وبالمكسرات ولكن في كل الاحوال هي الافضل على الاطلاق ما بين جميع الحلويات الاخرى لذا سوف نتعرف اليوم على طريقة عمل البسبوسة التركية، من خلال مقالنا هذا.
البسبوسة التركيه المكرملة طرية ومرملة
يمكنك عزيزتي أن تقوم بتحضير البسبوسة التركية فهي أسهل الحلويات التى تقدميها لضيوفك وتناولها ايضا فهي ذات طعم متميز ورائع كما أن هذه الوصفة من الوصفات الناجحة التي سوف تتمكني من تكرارها اكثر من مره.المكوّنات:-
- نص كيلو من السميد، ويفضل أن يكون الناعم.
- ونصف كوب من جوز الهند الناعم.
- كوب الا ربع من الزيت.
- ثلاث ملاعق من القشطة.
- ملعقة بيكنج باودر
- ملعقة زعفران.
- كوب الا ربع من السكر، يفضل
- أن يكون ناعم.
- 2 بيضاء.
- في وعاء عميق نبدا باضافة كمية بسيطة من السكر ونقوم بتركها على النار لمدة خمس دقائق أو حتى أن تصبح باللون والشكل الذهبى الرائع.
- ثم بعد ذلك نبدأ بإضافة القشطة والسكر والزبدة، و دمج هذه المكونات جيدا.
- ونبدأ في آناء أخر نقوم باضافة جوز الهند بالقشطة والسميد والزيت والبيكنج بودر.
- ونبدأ بمزج هذه المكونات جيدا.
- ثم يمكننا أن نقوم باضافة الخليط الاول على هذا المزيج من السميد ونستمر في الخفق هذه المكونات.
- كما يمكننا ايضا أن نقوم بوضع هذه المكونات داخل الخلاط الكهربائى لكي نحصل على النتيجة الأفضل.
- نبدأ بتشكيل البسبوسة من خلال وضع صلصة التوفي عليها ونقوم بتشغيل الفرن وذلك على درجة حرارة عالية.
- نبدأ بوضع المزيج من البسبوسة في الفرن ونتركه لمدة 15 دقيقة لكي تستوي.
- ثم تبدأ باخراج الصينية من الفرن ونقوم بوضع العديد من المكسرات ونبدأ بتزينها حسب رغبتنا ونقوم بتقديمها في أطباق التقديم.
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