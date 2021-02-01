طريقة عمل براونيز بصوص التوفي بطريقة سهلة وبسيطة في البيت

طريقة عمل براونيز بصوص التوفي، يعتبر البراونيز من أشهي وألذ الحلويات المشهورة في كل دول العالم وخاصة ما إذا كان بصوص التوفي اللذيذ يشبه الكراميل ولكن أثقل في القوام، براونيز التوفي من أسهل الحلويات اللذيذة الذي يمكنك تحضيرها مثل المطاعم ومحلات الحلويات بطريقة سهلة في المنزل وبمكونات بسيطة.

يتكون براونيز من صوص التوفي وصوص الشوكولاتة وعجينة البراونيز واليك طريقة عمله: طريقة عمل البراونيز: طريقة عمل البراونيز: 2 كوب إلا ربع من الدقيق كوب إلا ربع من الكاكاو الباودر كوب من الزبدة كوب من السكر 2 بيض 1/4 معلقة صغيرة من الفانيليا 1/4 معلقة صغيرة من الملح قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية مسبقا .

بواسطة المضرب قومي بخفق الزبدة مع السكر، حتى يتم إذابة السكر.

ثم أضيفي البيض والفانيليا وقومي بضربهم.

أخلطي الدقيق والكاكاو والملح وأضفيهم علي الخليط السابق حتي يتجانس.

أضيفي الخليط في قالب مدهون بالزبدة.

أدخليه الفرن مدة تلت ساعة ثم يقطع بعد خروجه من الفرن. طريقة عمل صوص التوفي: طريقة عمل صوص التوفي: كوب من الزبدة كوب كريمة 2 كوب سكر في وعاء علي نار متوسطة، قومي بإضافة السكر واتركيه حتى يذوب ويتحول إلي كراميل.

ثم أضيفي الزبدة والكريمة وقومي بتقليبهم حتى تمام التجانس. تحضير صوص الشوكولاتة: 2 كوب من الشوكولاتة كوب كريمة لباني في وعاء علي نار متوسطة، قومي بإضافة الكريمة.

أضيفي 2 كوب من قطع الشوكولاتة وأخلطيهم مع الكريمة حتى يتماسك الخليط. طريقة تقديم البراونيز: طريقة تقديم البراونيز: بعد خروج البراونيز من الفرن، قومي بإضافة صوص الشوكولاتة وصوص التوفي فوق بعضها ويمكنك تزيينها بالمكسرات المفضلة لديك ويمكنك تقديمها بجانب الكثير من العصائر الطبيعية والمشروبات الساخنة، فتتميز بمذاقها الرائع اللذيذ الذي يعجب الكثيرين صغار أو كبار.

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