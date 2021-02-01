طولي شعرك لكعب رجلك بسرعة الصاروخ معلقة فقط ضعيها في الشامبو ولن يتوقف عن الطول والكثافة

طولي شعرك لكعب رجلك بسرعة الصاروخ الشعر دائما قد يحتاج الى اهتمام لذلك يجب عزيزتي أن تبادر باهتمام بالشعر على الأقل مرتين في الأسبوع لكي تحصلي على شعر خالي من أي تساقط، وكل هذا قد يأتي من خلال اتباعك لبعض الوصفات الطبيعية يمكنك أن تقومي بالبحث عن طريقة لكي تضعها على شامبو الاستحمام التي تستخدمها بالشكل المعتاد وكل هذا سوف نذكره من خلال مقالنا هذا للحفاظ على شعرك من الجذور حتى الأطراف، وسوف تحصلى على شعر ناعم وغير مجعد.ماسك البيض على الشامبو وزيت الزيتون
إذا كنت ترغبين في عمل كيراتين أو بروتين طبيعي في شعرك ولكن داخل المنزل لا يوجد أفضل من استخدام المسك الأبيض لأنه بروتين قوي، وفعال بالإضافة إلى ذلك فهو طبيعي وهاء في تطويل الشعر وتكثيفه، كما يعمل أيضا على سد الفراغات الموجودة بالشعر، ويعمل على تنعيم الشعر كما أن الزبادي يعمل على ترطيب الشعر التالف والمجعد وزيت الزيتون هو قوي في تطويل الشعر في هذه الوصفة تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات التي يحتاجها الشعر لكي ينبت الفراغات ويخلصنا من تساقط الشعر، ويعمل على تنعيمه مثل البروتين أو الكرياتين الغير طبيعي لذا يمكنك أن تتابع هذه الوصفة التي تساعدك في العناية بالشعر وكل ما عليك هو استخدام شامبو متميز من خلال التالي:-المكونات :
- 2 ملعقة من زيت الزيتون .
- شامبو الاستخدام
- كوب من الزبادي.
- بيضه واحده ويفضل أن نقوم بفصل الصفار .
- اولا يفضل أن نغسل الشعر جيدا و نبدا بتحضير وعاء عميق ونضع فيه كمية من زيت الزيتون.
- ثم يمكن أن نقوم بإضافة صفار البيض والزبادي.
- ويتم مزجهم جيدا باستخدام الملعقة الخشبية.
- ثم نضع هذا الماسك في زجاجة الشامبو.
- بتطبيق هذا البروتين الرائع على الشعر من الجذور حتى الأطراف لمدة ما بين 20 إلى 30 دقيقة.
- واخيرا يمكن أن نقوم بغسيل الشعر جيدا.
- لابد من استخدام شامبو متميز للشعر وسوف تجدي فرد الشعر بطريقة طبيعية وتطويله وتكثيفه خلال شهر واحد من استخدامك لهذه الوصفة.
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