أقوى كريم بديل الكيراتين للشعر المجعد يفرده ويمنع الهيشان من أول إستخدام

أقوى كريم بديل الكيراتين للشعر المجعد، يعد الشعر المفرود والناعم من علامات جمال المرأة، وتعتبر عملية فرد الشعر وتنعيمه إحدى وسائل الطرق التجميلية التى يلجأ إليها العديد من النساء للحصول على شعر ناعم ومفرود، فالعديد يلجأ إلى مراكز التجميل وتعد تلك الطريقة مكلفة وباهظة الثمن، حيث أن المادة التي تستخدم في صالون التجميل تحتوي على مواد كيميائية قد تسبب العديد من المشاكل للشعر على المدى البعيد، ويمكن إستخدام الأعشاب الطبيعية أو الزيوت أو عمل كريمات طبيعية في المنزل، تحتوي على مواد فعالة لفرد الشعر بدلاً من المواد التي تحتوي على مادة كيميائية، تابعونا للتعرف على أقوى كريم بديل الكيراتين للشعر المجعد.أقوى كريم بديل الكيراتين للشعر المجعد
يعد هذا الكريم طبيعياً ويعد من المرطبات القوية للشعر، حيث يستخدم أيضاً للبشره ويرطبها وينعمها ويعمل على إزالة خلايا الجلد الميت، يمكن استخدام هذا الكريم الطبيعي للشعر بطريقة أمنة ومضمونة يفرد الشعر وينعمه ويجعله أكثر إنسيابياً، مع إضافة بعض المكونات إليه.مكونات الكريم:
- 2 ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- يحضر إناء صغير ثم يوضع فيه كريم البانثينول وزيت جوز الهند ثم يتم خلطهما جيداً، حتى الحصول على قوام كريمي.
- يتم تقسيم الشعر إلى أربع أجزاء ثم يطبق الكريم على الشعر بواسطة فرشاة أو بواسطة اليد، ويتم تطبيق الكريم على الشعر لمدة ساعتين، مع لبس غطاء للشعر أو كيس بلاستيكي بعد إنتهاء المدة المحددة.
- يمشط الشعر ثم يغسل بالشامبو والبلسم ثم يوضع أي نوع كريم مرطب عليه.
- تستخدم هذه الوصفة مرتين أسبوعياً حتى الحصول على شعر ناعم ومفرود، حيث أنه يمنع الهيشان مع إستمرار إستخدام الكريم بصفة متكررة.
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