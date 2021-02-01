اشهي فطائر خفيفة مثل القطن في المقلاة بحشوات خفيفة واقتصادية في 5دقائق

الفطائر الخفيفة والمحشية، هي التي يمكن أن نقوم بتحضير في أي وقت ولا تأخذ سوى عشر دقائق، كما أنه ذات طعم مميز، ومذاق رائع يمكن أن نتناولها في أي مكان لذلك أصبحت تواجه أغلب ربات البيوت مشكلة، في طريقة تحضير الفطائر المحشية القطنية التي تتميز بطعمها اللذيذ والتي يمكن أن نقوم بتحضير في المقلاة داخل المنزل بطرق متعددة، وبحيث ومختلف ومن خلال ذلك سوف نقوم بتقديم طريقة عمل الفطائر المحشية التي يمكن أن نقوم بتحضيرها خلال 10 دقائق، وذلك من خلال المقال هذا.

إذا كنت خارج المنزل وتودي أن تتناولي الفطائر يمكن أن نقوم تحضيرها قبل خروجك من المنزل، وذلك بأبسط الطرق وأسهلها كما يمكن ايضا عزيزتي أن تقومي بتحضير الفطائر القطنية المحشية، لأطفالك أثناء ذهابهم للمدرسة أو الحضانات، لذلك كل ما عليك هو عند تتبعي معي الوصفة الهائلة في تحضير الفطائر المحشية والقطنية:-

مكونات الفطائر الخفيفة القطنية

كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب من الدقيق القمح.

2 ملعقة من الزيت.

ربع كوب من الحليب.

2 ملعقة من السكر البودرة.

ملعقة من الخميرة الفورية.

رشة بسيطة من الملح.

2 كوب من المياه.

الطريقة