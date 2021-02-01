اشهي فطائر خفيفة مثل القطن في المقلاة بحشوات خفيفة واقتصادية في 5دقائق

الفطائر الخفيفة والمحشية، هي التي يمكن أن نقوم بتحضير في أي وقت ولا تأخذ سوى عشر دقائق، كما أنه ذات طعم مميز، ومذاق رائع يمكن أن نتناولها في أي مكان لذلك أصبحت تواجه أغلب ربات البيوت مشكلة، في طريقة تحضير الفطائر المحشية القطنية التي تتميز بطعمها اللذيذ والتي يمكن أن نقوم بتحضير في المقلاة داخل المنزل بطرق متعددة، وبحيث ومختلف ومن خلال ذلك سوف نقوم بتقديم طريقة عمل الفطائر المحشية التي يمكن أن نقوم بتحضيرها خلال 10 دقائق، وذلك من خلال المقال هذا.طريقة الفطائر الخفيفة مثل القطن في المقلاة بحشوة
إذا كنت خارج المنزل وتودي أن تتناولي الفطائر يمكن أن نقوم تحضيرها قبل خروجك من المنزل، وذلك بأبسط الطرق وأسهلها كما يمكن ايضا عزيزتي أن تقومي بتحضير الفطائر القطنية المحشية، لأطفالك أثناء ذهابهم للمدرسة أو الحضانات، لذلك كل ما عليك هو عند تتبعي معي الوصفة الهائلة في تحضير الفطائر المحشية والقطنية:-
مكونات الفطائر الخفيفة القطنية
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- كوب من الدقيق القمح.
- 2 ملعقة من الزيت.
- ربع كوب من الحليب.
- 2 ملعقة من السكر البودرة.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- رشة بسيطة من الملح.
- 2 كوب من المياه.
الطريقة
- نحضر وعاء عميق ونضع فيه السكر والخميرة الفورية.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة القليل من الدقيق القمح.
- ونقوم بالتقليب هذه المكونات جيدا.
- ثم نبدا باضافة الحليب وكوب من المياه، ورشة بسيطة من زيت الزيتون.
- نستمر في دمج هذه المكونات حتى تصبح عجينة غير لاصقة في اليدين، لا يمكن ان نقوم بتغطيتها لمدة دقيقتين أو اكثر.
- ثم نبدأ بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة.
- ثم نبدأ بأضافة الحشو التي نرغب في إذا كان الخضروات أو جبن أو لحوم أو فراخ.
- ونبدأ بغلق جميع جوانب الإفطار.
- ثم نبدأ بوضع الطاسة على النار ونضع فيها كمية من الزيت.
- ونضع الفطائر المحشية بها.
- وإذا وجدنا أن لونه اصبح باللون الوردي ممكن نقوم بغلق النار ونبدأ تستخدم وهي ساخنة.
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