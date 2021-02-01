وصفة الفازلين للتخلص من شعر العانة نهائياً وتبييضها في ثواني بدون ألم، إزالة الشعر الزائد من العانة من أكثر الأمور التي تؤرق العديد من الفتيات والسيدات، كما تتعدد طرق التخلص من شعر العانة مثل الشمع أو الكريمات أو من خلال شفرات الحلاقة، وعلي الرغم من أن هذه الطرق فعالة في إزالة الشعر إلا أنها تسبب التهابات واحمرار، ولكن ينبغي عليهم ذلك للحصول علي جسم مثالي ولكن هذه الطرق تسبب ألماً في كل مرة يتم فيها نزع الشعر، وذلك لأن جلد هذه المنطقة أكثر حساسية ويجب التعامل معه بلطف.

وصفة جبارة لإزالة شعر العانة نهائياً وتبييضها من مكون بسيط

يعد الشعر الزائد في منطقة العانة من أصعب المناطق التي تسبب مصدر إزعاج كبير للنساء، كما أن الطرق التقليدية لنزع الشعر تؤدي إلي اسمرار هذه المنطقة، ولهذا الفازلين معروف بفوائده العديدة في تبييض الوجه وإزالة آثار المكياج من البشرة وتنظيفها، كما أنه مكون فعال في التخلص من الشعر الأبيض والقضاء عليه نهائياً، إلا أنه أثبت فاعلية كبيرة في إزالة الشعر الزائد من العانة كما أنه يزيل الاحمرار والتهيج للبشرة.

1/2 ملعقة صغيرة من الفازلين.

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

3 ملاعق كبيرة من الحليب.

قومي بمزج المكونات جيداً حتي تتجانس ثم ضعي الوصفة علي المنطقة المراد نزع الشعر منها، وبعد ذلك تترك حتي تجف تماماً.

ثم قومي بنزع وصفة الفازلين في عكس اتجاه الشعر، وبعد ذلك تغسل منطقة العانة بالماء الفاتر وتستخدم باستمرار وسوف تلاحظي مدي ضعف بصيلات الشعر وعدم ظهورها مرة أخري.

مكونات وصفة الفازلين للتخلص من شعر العانة نهائياً وتبييضهاطريقة تحضير وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة وتبييضها في ثواني وكيفية استخدامها