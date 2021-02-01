طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة بسرعة رهيبة وسهلة في المنزل

الكرواسون بالشيكولاتة من المخبوزات التى يعشقها الجميع وخاصة الأطفال، حيث يقومون بأكلها عند الشعور بالجوع، وهى من أكلاتهم المفضلة، وهى غير الحلويات الآخرى الضارة، بل تعد من المخبوزات الصحية المغذية للأطفال التى تعطيهم الطاقة، وتتكون من مكونات مغذية وغير ضارة،وهى من المخبوزات البسيطة التى يمكن عملها بسهولة في المنزل، يمكن عملها أيضاً بأشكال مختلفة حيت يمكن أن نحشوها بالمربى أو الجبن حسب الرغبة، وهنا سوف نقدم الكرواسون الحلو، هيا نتعرف على الكرواسون بالشيكولاتة في المنزل. مقادير عمل الكرواسون بالشيكولاتة مقادير عمل الكرواسون بالشيكولاتة يحتوى الكرواسون بالشيكولاتة على مقادير بسيطة لنتعرف عليها وهى كالتالي:- 1 كيلو من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

3 كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من لبن البودرة.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب من الزبدة.

رشة من الملح.

شيكولاتة. مكونات لدهن الوجه مكونات لدهن الوجه يتكون دهان الوجه من مكونات بسيطة وهى كالتالي:- 1 حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الزبدة. طريقة التحضير سوف نقوم بتحضير كرواسون الشيكولاتة في المنزل بطريقة سريعة وسهلة وهى كالآتي:- نحضر وعاء من البلاستيك ونقوم بوضع الزبدة ثم نضع عليها اللبن ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة السكر والخميرة ونقلب بإستمرار. بعد ذلك نقوم بوضع الماء ثم الدقيق بشكل تدريجي ونقوم بالعجن بإستخدام الأيدى حتى نحصل على عجينة متماسكة. نترك العجينة حتى تتخمر لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. بعد تخمر العجينة نقوم بتقسيمها إلى 8 قطع متساوية ثم نقوم بفرد كل عجينة بمفردها. بعد ذلك نضع طبقة من العجين وندهن بالزبدة بين كل طبقة والآخرى حتى أخر طبقة. بعد ذلك نفرد العجينة بإستخدام النشابة حتى تصبح الطبقات رقيقة بعد ذلك تقطع العجينة إلى قطع متساوية ويفضل بإستخدام قطاعة البيتزا. في كل قطعة نضع القليل من الشيكولاتة ونلفها لتأخذ شكل الكرواسون ثم نقوم بدهن الوجه بخليط البيض بإستخدام فرشاة من السيليكون. بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ثم نحضر صينية مدهونة بالسمن ونضع بها قطع العجين وندخله الفرن لمدة لا تقل عن 45 دقيقة مع المراقبة المستمرة. بعد الإستواء نخرج الكرواسون من الفرن ونتركه ليبرد بعد ذلك نقدمه لأحلى متابعين.

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