كوكيز حبيبات القهوة أو حبوب البن لجميع عشاق القهوة وصفة مجربة لنادية السيد

كوكيز حبيبات القهوة هو أحد أشهر أنواع الكوكيز الشهيرة، فمن المعروف أن الكوكيز هو احد لنواع البسكويت الأمريكي المحببة لدى الأطفال والكبار، طريقة إعداد بسكوت الكوكيز مختلفة ومتنوعة منها التي يتم إعدادها بالشوفان منها التي يتم إعدادها بالشوكلت شيبس وهناك من يفضلها مصنوعة بالنو تيلا اللذيذة، كما يمكن إعدادها بالكر اميل وجوز الهند وغيرها من الطرق الأخري، أما اليوم سنقوم بعرض طريقة إعداد كوكيز البن أو بسكوت القهوة بطريقة سهلة ومجربة لجميع محبي القهوة علي طريقة الشيف نادية السيد .

كوكيز حبيبات القهوة ومكوناتها

من خلال المقال يمكنك معرفة طريقة إعداد كوكيز النوتيلا والشكولاتة اللذيذة، أما عن مكونات بسكوت حبوب البن ومقاديرها تكفي لإعداد من 40 حتي 50 قطعة بسكويت والمكونات هي كالتالي:

325 جرام من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات، أي ما يعادل كوبين وربع من الدقيق.

145 جرام من الزبد أو السمن ” نصف كوب + عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبدة”.

90 جرام من الزيت” نصف كوب”.

62 جرام من السكر البودرة “نصف كوب”.

40 جرام من نشا الذرة ” نصف كوب”.

عدد 1 صفار بيضة.

15 جرام من الكاكاو الخام” عدد 2 ونصف ملعقة كبيرة”.

من 4 إلي 6 جرام من النسكافية أو القهوة سريعة الذوبان ” من ملعقة إلي ملعقة ونصف نسكافية”.

ملعقة من الماء الساخن يذاب به النسكافية.

كوكيز حبيبات القهوة وطريقة التحضير

من خلال المقال يمكنك معرفة كيكة شكولاتة لايت، كما يمكنك مشاهدة فيديو أما طريقة التحضير فهي كالتالي: