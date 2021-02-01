كوكيز حبيبات القهوة أو حبوب البن لجميع عشاق القهوة وصفة مجربة لنادية السيد

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كوكيز حبيبات القهوة هو أحد أشهر أنواع الكوكيز الشهيرة، فمن المعروف أن الكوكيز هو احد لنواع البسكويت الأمريكي المحببة لدى الأطفال والكبار، طريقة إعداد بسكوت الكوكيز مختلفة ومتنوعة منها التي يتم إعدادها بالشوفان منها التي يتم إعدادها بالشوكلت شيبس وهناك من يفضلها مصنوعة بالنو تيلا اللذيذة، كما يمكن إعدادها بالكر اميل وجوز الهند وغيرها من الطرق الأخري، أما اليوم سنقوم بعرض طريقة إعداد كوكيز البن أو بسكوت القهوة بطريقة سهلة ومجربة لجميع محبي القهوة علي طريقة الشيف نادية السيد .كوكيز حبيبات القهوة ومكوناتها
من خلال المقال يمكنك معرفة طريقة إعداد كوكيز النوتيلا والشكولاتة اللذيذة، أما عن مكونات بسكوت حبوب البن ومقاديرها تكفي لإعداد من 40 حتي 50 قطعة بسكويت والمكونات هي كالتالي:
- 325 جرام من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات، أي ما يعادل كوبين وربع من الدقيق.
- 145 جرام من الزبد أو السمن ” نصف كوب + عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبدة”.
- 90 جرام من الزيت” نصف كوب”.
- 62 جرام من السكر البودرة “نصف كوب”.
- 40 جرام من نشا الذرة ” نصف كوب”.
- عدد 1 صفار بيضة.
- 15 جرام من الكاكاو الخام” عدد 2 ونصف ملعقة كبيرة”.
- من 4 إلي 6 جرام من النسكافية أو القهوة سريعة الذوبان ” من ملعقة إلي ملعقة ونصف نسكافية”.
- ملعقة من الماء الساخن يذاب به النسكافية.
من خلال المقال يمكنك معرفة كيكة شكولاتة لايت، كما يمكنك مشاهدة فيديو أما طريقة التحضير فهي كالتالي:
- في بوله عميقة يتم وضع الزبد مع الزيت مع نصف كوب السكر البودر ويتم خلط المزيج جيداً.
- يتم إضافة صفار البيض إلي المكونات السابقة ثم يذاب النسكافية المذوب في الماء الساخن مع الاستمرار في التقليب .
- يضاف الدقيق مع النشا مع الكاكاو الخام ويتم التقليب حتي تكون عجينة متماسكة.
- في حالة إذا كانت العجينة لينة يتم وضع القليل من الدقيق، أما إذا كانت يابسة يتم وضع ملعقة من الزبدة.
- حتي يتم صنع وحدات بسكويت متساوية يمكن استخدام ملعقة صغير لتقطيع عجين متساوي.
- يتم تحضير صينية مغطاة بورق الزبد.
- تشكل العجين علي شكل اسطواني ثم يتم ضغط وحدات البسكويت بالسكين أو الاسباتيولا حتي تأخذ شكل حبات البن المطلوبة.
- يتم وضع العجين بعد التشكيل في الثلاجة لمدة نصف ساعة .
- ثم تدخل في فرن مسبق التسخين علي درجة حرارة 175 درجة لمدة ربع ساعة .
- تقدم باردة مع كوب من النسكافية أو الشاي.
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