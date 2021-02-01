طريقة عمل الكيكة العاديه بسرعة ومكونات سهلة والسر وراء نجاح الكيك في المنزل

تبحث كل ربة منزل عن طريقة عمل الكيكة العاديه بسرعة كبيرة باعتبارها من الوصفات السحرية التي يمكن إعدادها في أي وقت وتقديمها كوجبة شهية لأفراد الأسرة، تكون وجبة مُشبعة تحتوي على عناصر غذائية هامة، فالكيك يجمع بين الدقيق والحليب والسكر وجميعهم يُعرف بفوائده الكبيرة للصحة، ويمكن إعداد الكيكة بكل بساطة وضمان نجاحها، بعد التعرف على السر وراء نجاح الكيك في المنزل وعدم هبوطه من المنتصف كما هو الحال لدى العديد من السيدات اللاتي يُفضلن شراؤه من الخارج.

طريقة عمل الكيكة العاديه

تُبدع المرأة دائمًا في تقديم أروع أنواع الكيك الرائعة والتي يكون لكل منها مذاق رائع ومميز ومختلف عن الآخر، سواء الكيكة العادية أو الكيكة الاسفنجية التي تُصلح لعمل جميع أنواع التورتات، ويمكن تحضير الكيك العادي عن طريق المكونات التالية :

كوبان من الدقيق مُتعدد الاغراض.

كوب واحد من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ثلاث ملاعق من البينكج بودر.

كوب من الحليب.

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاثة ملاعق فانيليا.

في إناء العجن يُوضع الزيت مع السكر والفانيليا والحليب ثم الخفق جيدًا حتى يُصبح المزيج مُتجانس.

يُضاف البيكنج بودر والدقيق إلى المزيج، مع التقليب جيدًا، حتى يُصبح الخليط مُتجانس.

في قالب الكيك يُوضع الخليط بعد دهن الإناء بالزيت ورشه بدقيق قليلًا كي لا يلتصق الكيك به.

يُسخن الفرن جيدًا، ويُوضع به القالب لمدة لا تزيد عن 25 دقيقة.

يُترك الكيك ليبرد ومن الممكن تزيينه بالكريم شانتيه والفاكهة أو تناوله سادة حسب الرغبة.

خطوات تحضير الكيكة العاديةالسر وراء نجاح الكيك

تُعاني الكثير من السيدات من فشل وهبوط الكيك من المنتصف أو عدم نضجه جيدًا، ويكون هذا نتيجة بعض الأسباب البسيطة التي يمكن علاجها للوصول إلى النتائج المُرضية وهي :