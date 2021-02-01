خلطه لعلاج الشعر الجاف والمتقصف مما لا شك فيه أن أشعة الشمس والسباحة قد يؤثران على الشعر بشكل كبير، ولذلك فقد زاد البحث عن وصفات طبيعية منزلية لعلاج جفاف الشعر وتقصفه، وذلك من أجل استعادة قوة ونعومة وحيوية الشعر، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض عدد من أكثر الوصفات نجاحًا في القضاء على جفاف الشعر ومنع تقصفه. خلطه لعلاج الشعر الجاف والمتقصف خلطه لعلاج الشعر الجاف والمتقصف زيت السمسم والبيض لعلاج جفاف الشعر:-

المكونات:- 3 صفار بيض.

ملعقتين ونصف زيت سمسم.

ثلاث ملاعق كبيرة ماء. طريقة التحضير والتطبيق:- نحضر وعاء بلاستيكي ونضع به صفار البيض والماء وزيت السمسم ونخلطهم معًا بشكل جيد للحصول على خليط متجانس.

نقوم بتوزيع الخليط الناتج على الشعر بالكامل مع مراعاة وصوله إلى فروة الرأس وأطراف الشعر بشكل جيد.

ثم نغطي الشعر ونترك هذا الخليط لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نغسل الشعر باستخدام الماء البارد والشامبو المناسب لطبيعة الشعر.

نقوم بتطبيق هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة واضحة.

إلى جانب قيام هذه الوصفة بعلاج الشعر من الجفاف، فإنها تعمل على زيادة نعومته وليونته ، كما أن تطبيقها بانتظام يؤدي إلى تقوية بصيلات الشعر. حبوب الذرة وزيت الزيتون لعلاج تقصف الشعر وجفافه:- طريقة التحضير والتطبيق:-حبوب الذرة وزيت الزيتون لعلاج تقصف الشعر وجفافه:- المكونات:- ثمرتين من الموز.

ملعقة كبيرة حبوب ذرة.

نصف فنجان ماء.

ملعقتين زيت زيتون. طريقة التحضير والاستخدام:- فى محضر الطعام نضع كل المكونات السابق ذكرها ونخلطها معًا بشكل جيد حتى يتكون لدينا خليط متجانس ناعم.

ثم نضع الخليط الناتج على شعر رطب من جذور الشعر إلى الأطراف، ثم نغطي الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.

نغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو ثم نشطفه بالماء البارد، ونكرر هذه العملية مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.

تساعد هذه الوصفة على علاج جفاف وتقصف الشعر، بالإضافة إلى ترطيبه وتغذية فروة الرأس. طريقة التحضير والاستخدام:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنز لترطيب الشعر الجاف والمتقصف والهايش وتغذية الشعر من الجذور ولمعانه بمكون واحد فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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