أقوى بروتين معجزه للشعر المجعد والجاف لن تصدقي النتائج رطوبة وتنعيم بمكون واحد مذهل

عمل بروتين لتنعيم الشعر يعتبر الحصول على شعر ناعم ولامع حلم بعيد المنال لدى الكثير من النساء، وذلك لأن الشعر الناعم يزيد من جاذبية المرأة وجمال وجهها، كما أن الشعر المتشابك الخشن يسبب الازعاج والقلق بسبب صعوبة تصفيفه، وفي بعض الأحيان تزيد خشونة الشعر نتيجة التعرض لعوامل خارجية تؤثر على طبيعته، مثل أشعة الشمس وحرارتها المرتفعة، أو الإفراط في استخدام الصبغة الكيميائية لتغيير لون الشعر، أو كثرة استخدام مجفف الشعر الكهربائي، ولذلك تلجأ الكثير من السيدات إلى تنعيم شعرهن بشتى الطرق، ولكن تعد الوصفات الطبيعية من أفضل وأكثر الطرق أمانًا لتنعيم الشعر. لعمل بروتين لتنعيم الشعر:- لعمل بروتين لتنعيم الشعر:- المكونات:- بيضتين.

ربع فنجان زيت لوز.

فنجان زبادي كامل الدسم. طريقة التحضير والتطبيق:- نحضر وعاء ونضع فيه البيض ونخفقه جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط أبيض هش.

ثم نقوم بإضافة بقية المكونات إلى البيض ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى تتجانس المكونات.

ثم نضع الخليط الناتج على الشعر بالكامل بداية من المنبت وحتى أطراف الشعر، ثم نقوم بتغطية الشعر باستخدام مشمع الاستحمام ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة للحصول على شعر ناعم حرير .

. ثم نغسل الشعر بالماء البارد مع الشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر.

نقوم بتكرار هذه الطريقة مرة كل أسبوع للحصول على نتائج فعالة. بروتين طبيعي لتنعيم الشعر باستخدام الموز:- طريقة التحضير والتطبيق:-بروتين طبيعي لتنعيم الشعر باستخدام الموز:- المكونات:- ثمرتين من الموز.

ملعقتين كبيرتين من فاكهة البابايا.

ملعقة ونصف من عسل النحل. طريقة التحضير والاستخدام:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الموز والبابايا ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نضع الخليط الناتج في وعاء ونضيف له عسل النحل ونقلب كل المكونات مع بعضها البعض.

ثم نضع هذا الخليط على شعر جاف، ابتداءً من منبت الشعر وصولاً إلى الأطراف، ثم نغطي الرأس من خلال الاستعانة بمشمع الاستحمام أو كيس من البلاستيك لتغذية الشعر وتنعيمه .

. نترك الخليط لمدة لا تزيد عن ساعة إلا ربع، ثم نغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو للتخلص من بقايا الموز العالقة بالشعر.

نقوم بتطبيق هذه الطريقة مرة أسبوعياً وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة من الأسبوع الثاني. طريقة التحضير والاستخدام:-

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