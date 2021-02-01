كيكه الديسباسيتو الاصليه مثل الجاهزه هشه وخفيفه بطعم لايقاوم بطريقة سهله ومكونات بسيطه

طريقة عمل كيكة الديسباسيتو تعتبر كيكة الديسباسيتو من الحلويات التي اشتهرت مؤخرًا ونالت إعجاب الجميع، وهي عبارة عن كيكة اسفنجية مغطاه بعدد من الصوصات مثل صوص الشوكولاتة وصوص النوتيلا والكريمة، ويمكنك إضافة الصوص الذي نرغب به على حسب الذوق والرغبة، تعالوا معنا نتعرف على طريقة عمل كيكة الديسباسيتو بسهولة وبخطوات بسيطة جدًا. طريقة عمل كيكة الديسباسيتو:- طريقة عمل كيكة الديسباسيتو:- مقادير الكيكة:- خمس بيضات.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة إلا ربع من الخل.

فنجان من السكر الناعم.

فنجان من الدقيق الأبيض.

فنجان من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

4 ملاعق من شوكولاتة النوتيلا.

مقادير صوص الشوكولاتة:-

50 جرام من الشوكولاتة.

نصف من اللبن.

كوب من كريمة الحلوى.

مقادير الكريم كراميل:-

2 فنجان من بودرة الكريم شانتيه.

نصف فنجان من بودرة الكريم كراميل.

2 فنجان من اللبن. طريقة التحضير:- في البداية نقوم بخفق البيض مع الخل والفانيليا باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي حتى نحصل على خليط يشبه المعجون.

ثم نقوم بإضافة السكر شيئاً فشيء مع الاستمرار في الخفق.

ثم ننخل الكاكاو الخام والدقيق ونقوم بإضافتهم بشكل تدريجي إلى خليط البيض ونستمر في الخلط، ونضيف البيكنج بودر ونخلط جيدًا.

بعد الانتهاء من خلط كل المكونات، نبدأ في التقليب باستخدام ملعقة كبيرة من أسفل إلى أعلى برفق حتى نحتفظ بالهواء الموجود في الخليط.

ثم نقوم بوضع خليط الكيكة في صينية مخصصة لعمل كيك الديسباسيتو (موجودة في المحلات)، ويمكن استخدام صينية كيكة عادية.

نضع الصينية في فرن ساخن مسبقًا على حرارة متوسطة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

لتحضير صوص الشوكولاتة نحضر وعاء ونضع به الشوكولاتة واللبن والكريمة ونضع الوعاء على نار هادئة حتى تذوب المكونات.

ثم نترك الخليط جانبًا حتى يبرد ثم نخلطهم جيدًا بالمضرب حتى نحصل على خليط يشبه المعجون.

ولتحضير الكريم كراميل نقوم بخلط اللبن وبودرة الكريم شانتيه وبودرة الكريم كراميل معًا حتى نحصل على خليط ثقيل ناعم.

ثم نخلط صوص الشوكولاتة مع الكريم كراميل والنوتيلا بشكل جيد، ثم نحضر الكيكة بعد أن تبرد تمامًا ونثقب بها ثقوب صغيرة باستخدام عود خشبي.

ونخلط كوب لبن مع نصف ملعقة كبيرة كاكاو محلى ونسقي بها الكيكة.

ثم نقوم بوضع خليط الصوص الذي قمنا بإعداده ونفرده بشكل جيد، ونزين كيكة الديسباسيتو بقطع من الفراولة ثم نضعها داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.

وبذلك تكون كيكة الديسباسيتو جاهزة للتقديم باردة مع كوب من الشاي الساخن. طريقة التحضير:-

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