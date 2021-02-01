لن تصدقى طول رموشك فى 3 أيام فقط أقوى خلطات تطويل وتكثيف الرموش بمكونات بسيطة

خلطات تطويل وتكثيف الرموش ترغب كل فتاة في إظهار جمال عينيها عن طريق التمتع برموش كثيفة وطويلة، حيث أن الرموش الطويلة تعطي مظهر جميل وجذاب للعين، ولكن يعتبر هذا الأمر صعب إلى حد ما، وخصوصًا في حالة الرغبة في تحقيق ذلك الحلم خلال 10 أيام فقط، وذلك لأن أي وصفة تحتاج إلى بعض الوقت حتى ظهور نتائج واضحة، ولكن من خلال الوصفات التي سنعرضها عليك الآن، سوف تتمتعين برموش طويلة وجذابة في وقت قصير جدًا لا يتعدى الأسبوعين أو 10 أيام فقط. خلطات تطويل وتكثيف الرموش خلطات تطويل وتكثيف الرموش مكونات الوصفة:- بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة جليسرين.

قطعة قطن طبي. طريقة تحضير واستخدام الوصفة:- نحضر وعاء من البلاستيك ونضع به البيضة ونضيف إليها ملعقة الجليسرين ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط سميك وناعم.

ثم نقوم بوضع القطن الطبي في الخليط، ثم نضع قطعة القطن فوق الرموش، مع الحرص على عدم تسرب هذا الخليط إلى العينين.

نترك الخليط لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم نغسل العينين بالماء البارد.

نقوم بتكرار هذه الوصفة يومياً لمدة 10 أيام وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة.

بالإضافة إلى قدرة هذه الوصفة على تطويل الرموش، فهي تسهم في تكثيفها بشكل كبير، وذلك بسبب احتواء البيض على البروتين وفيتامين ب. وصفة لبن جوز الهند لتطويل الرموش:- طريقة تحضير واستخدام الوصفة:-وصفة لبن جوز الهند لتطويل الرموش:- مكونات الوصفة:- ملعقة كبيرة من لبن جوز الهند.

قطعة قطن طبي. طريقة تطبيق الوصفة:- نقوم بغمس قطعة القطن في لبن جوز الهند، ثم نضعها على الرموش من الجذور إلى الأطراف.

ثم نتركه لمدة لا تزيد عن ربع ساعة تقريبًا، ثم نغسل الرموش بالماء الفاتر مع الحرص على عدم فرك الرموش أثناء غسلها.

نقوم بتطبيق هذه الطريقة مرتين كل يوم لمدة لا تقل عن أسبوعين وسوف تظهر النتائج خلال العشر أيام الأولى.

تساعد هذه الوصفة على تطويل الرموش بالإضافة إلى زيادة سماكة الرموش، وذلك نظرًا لاحتواء لبن جوز الهند على نسبة عالية من البروتين. طريقة تطبيق الوصفة:-

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