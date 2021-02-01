تفتيح العانه وتحت الابط والركب باقوى كريم كولاجين ساحر وسواد 20 سنه سيختفى فى دقائق

كريم طبيعى لتفتيح الاماكن الداكنه هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى إصابة السيدات بتغيير في لون المناطق الحساسة لديها، مما يسبب الازعاج والتوتر الشديد لها، ولكن يجب العلم بأن هناك عدد من الطرق والوصفات الناجحة في علاج الأماكن الداكنة والتخلص منها، حيث تعتبر الوصفات الطبيعية أكثر أمانًا من مستحضرات التفتيح التي تحتوي على مواد كيميائية، لذلك أعددنا لك هذه المقالة لنخبرك بأكثر الوصفات فاعلية ونجاحًا لتفتيح الأماكن الداكنة بكل سهولة وخلال وقت قصير. كريم طبيعى لتفتيح الاماكن الداكنه كريم طبيعى لتفتيح الاماكن الداكنه مكونات الوصفة:- ملعقتين صغيرتين كركم مطحون.

ملعقتين صغيرتين زبادي.

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقتين صغيرتين معجون أرز. طريقة تحضير واستخدام الوصفة:- نحضر وعاء مناسب ونضع به كل المكونات السابق ذكرها، ونخلطها معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس يشبه الكريم.

نقوم بوضع هذا الكريم على المكان المراد تفتيحه ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم نفركه بلطف بشكل دائري ونغسله بالماء الفاتر ثم الماء البارد للتقتيح الفورى للجسم كله .

. ثم نجفف المكان برفق باستخدام فوطة من القطن، ونكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة. وصفة الكركم والعسل لتفتيح الأماكن الداكنة:- طريقة تحضير واستخدام الوصفة:-وصفة الكركم والعسل لتفتيح الأماكن الداكنة:- مكونات الوصفة:- نصف ملعقة كبيرة كركم مطحون.

ملعقتين كبيرتين زبادي كامل الدسم.

ملعقتين كبيرتين عسل نحل.

عصير نصف ليمونة.

10 حبات لوز. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:- في البداية نقوم بنقع اللوز في كمية مناسبة من الماء حوالي خمس ساعات، ثم نطحنه في المطحنة الكهربائية جيدًا للحصول على خليط يشبه المعجون.

ثم نضع هذا الخليط داخل وعاء ونضيف له مطحون الكركم ونقلبهم معًا جيدًا حتى تمتزج المكونات.

ثم نقوم بإضافة الزبادي وعسل النحل والليمون ونخلط كل المكونات معًا بشكل جيد إلى أن نحصل على خليط ناعم خالي من أي كتل.

نغسل المكان الذي نرغب في تفتيحه وننظفه بالماء والصابون، ثم ندهن هذا الكريم عليه وندلك لمدة دقيقتين.

ثم نترك الكريم لمدة لا تقل عن نصف ساعة لازاله السواد وتفتيح الجسم ، ثم نغسل المكان باستخدام الماء البارد.

، ثم نغسل المكان باستخدام الماء البارد. ثم نقوم بوضع كمية بسيطة من ماء الورد على قطنة نظيفة ونقوم بتمريرها على المكان.

نكرر هذه العملية مرتين أسبوعياً حتى نلاحظ نتيجة فعالة. طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

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