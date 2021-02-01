وصفات طبيعية لمعالجة هيشان الشعر وتطويله بأسرع وقت

من المعروف أن الشعر الناعم والطويل هو حلم جميع السيدات، وتسعى بعض السيدات لاستخدام مستحضرات التجميل الصناعية للحصول على شعر قوي وصحي، ولكن بعض المستحضرات لا تأتي بنتائج جيدة بل من الممكن أن تؤذي الشعر بسبب احتوائها على مواد كيميائية، لذلك سنقدم لكم اليوم وصفات طبيعية علاج هيشان الشعر وتطويله.

وصفة الأفوكادو وزيت الزيتون للشعر

نحضر حبة من الأفوكادو مع ملعقتين من زيت الزيتون، ونهرس الأفوكادو ثم نضيف إليه الزيت ونقلب حتى نحصل على خليط، نضع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، نغطي الشعر بقبعة ثم يترك ثلث ساعة، نغسل الشعر بالماء مع تدليك فروة الرأس.

وصفة الروزماري وزيت جوز الهند للشعر

يعمل الروزماري على تعزيز الدورة الدموية، مما يحفز من نمو الشعر، بجانب أنه يعالج فروة الرأس من القشرة، نحضر قطرات من زيت الروزماري مع ملعقتين من زيت جوز الهند ونمزجهم معا جيدا، نضعه على فروة الرأس مع التدليك ثم يترك ساعة، وتكرر الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، فهي تساعد على نعومة الشعر وتطويله بشكل ملحوظ.

وصفة الزبادي والبيض لعلاج الشعر

يعمل الزبادي على تطهير الشعر من القشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة، ويساعد البيض على ترطيب الشعر لاحتوائه على البروتينات والدهون، نحضر بيضة واحدة وملعقة من العسل وثلاث ملاعق من الزبادي، ونمزجهم معا للحصول على قوام متجانس، ثم ندلك الشعر من الجذور وحتى الأطراف، يترك على الشعر لمدة نصف ساعة م يغسل بالماء والشامبو الطبي، تكرر الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة اللبن والموز لعلاج الشعر

يحتوي اللبن على البروتينات المهمة لصحة الشعر، كما أن الموز يعمل على ترطيب الشعر ونعومته بسبب احتوائه على الفيتامينات، نحضر حبة من الموز مع نصف كوب من اللبن وملعقة من زيت الزيتون، ونمزجهم معا جيدا للحصول على قوام متجانس، ثم ندلك الشعر جيدا بالخليط، ويترك ساعة على الشعر حتي يتشربه، نغسله بالماء والشامبو جيدا شرط أن يكون شامبو طبي، تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتائج.