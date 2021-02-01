كيفية تحضير البان كيك ونتيجة مثل أكبر الفنادق

البان كيك من الممكن اعتباره وجبة إفطار كاملة العناصر الغذائية أو كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسيه فهو مفيد جدا للجسم الإنسان، لأنه يعمل على تقوية العظام والحفاظ على الأسنان لاحتوائه على الكالسيوم، غير أنه يعمل على سد الشهية فيجب على الأشخاص الذين يحاولون التخلص من الوزن الزائد تناوله لأنه يمدهم بالشبع بصفة مستمرة، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمله.

مكونات وطريقة عمل بان كيك بدون بيض:

لكى نقوم بتحضير بان كيك بدون بيض سوف نحتاج إلى هذه المكونات:

ملعقتين كبيرتين من الماء.

كوب من الحليب يفضل أن يكون خالى الدسم أو قليل الدسم.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب وربع من الدقيق المنخول.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كل ما نفعله إتباع الآتي:

نحضر إناء متوسط الحجم، ونضع فيها جميع المكونات الجافة. نحضر إناء آخر ونضع فيه الزيت والماء والحليب، ونقلبهم جيدا ونضعهم على الوعاء الآخر ونقلبهم لحين الحصول على خليط ناعم. نحضر مقلاة ونمسحها بمنشفة عليها زيت، ونضعها تسخن قليلا ونضع فيها حوالى ربع كوب من الخليط، ونتركها لتأخذ اللون الذهبى الفاتح ونقلبها على الوجه الثانى، ونكرر هذه الخطوة لحين الإنتهاء من كمية البان كيك. نضعها في طبق التقديم ونتناولها مع العسل أو الشوكولاته السائحة.

مكونات وطريقة عمل البان كيك بنكهة الفراولة:

سوف نحتاج لتحضيره إلى هذه المكونات:

بيضة واحدة.

زبدة أو زيت بذور العنب.

كوب إلا ربع من الماء.

250 جرام من خليط الكيك الجاهز الساخن.

شراب الكيك الساخن.

كوب من اللبن الزبادي بنكهة الفراولة.

كل ما نفعله إتباع الآتي: