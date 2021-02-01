طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي في البيت بخطوات سهلة جدا

الفطير المشلتت يعتبر من أقدم أنواع الفطير، ويعود أصوله للقدماء المصريين، وأشتهر عمل الفطير المشلتت في الصعيد والأرياف، والذي يتمتع بطعم رائع للغاية، ويعتبر أفضل نوع من أنواع المعجنات الشهية، والذي يقدم غالباً في وجبة الإفطار بجانب طبق العسل والقشطة، وهناك بعض ربات البيوت التي تعرف في عمل ا لفطير المشلتت في البيت ولكنها تتراجع خوفاً أن يكون غير ناجح، ولكن اليوم في هذه المقالة سوف نوافيكم طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي في البيت بخطوات سهلة.

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي

يحتل الفطير المشلتت مكانة كبيرة بين أنواع المعجنات، ويحبه الكبار والصغار، وأصبح الفطير متوفرة حالياً في المخابز والمحلات، ولكن الطعم يختلف كثيراً عن الطعم الفلاحي الشهي والممتع، بالإضافة إلى أن البعض لا يرغبون في تناول أي أكلات من خارج البيت وتحديداً في الفترة الراهنة ولذلك نقدم لكم طريقة الفطير المشلتت.

كيلو دقيق.

نصف ملعقة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ربع ملعقة بكينج بودر.

سمن بلدي.

ماء فاتر للعجن.

في وعاء كبير يتم وضع المكونات الجافة معاص مع التقليب، ثم نبدأ بوضع الماء الدافئ ونعجن حتى تلتم العجينة معنا، ونظل نعجن لمدة ربع ساعة كاملة لتصبح العجينة مطاطة وناعمة، ثم تدهن بالزيت وتغطى وتترك لترتاح لمدة ساعتين.

على سطح متساوي يرش القليل من الزيت وتفرد العجينة عليه من خلال اليد، مع الحرص على دهن العجية بالسمن وبذلك تكون سهولة الفرد، ونستمر في العجن لتصبح العجينة رقيقة جداً، ثم تطبق العجينة.

تترك العجينة لترتاح من جديد لمجة نصف ساعة، نحضر صينية مدهون بالسمن وتفرد فيه العجينة، وتدخل الصينية الفرن لمدة عشرة دقائق حتى تورق وتأخذ اللون الذهبي، تخرج من الفرن وترش على الفور بالماء وتغطى بفوطة نظيفة جافة حتى تكون طرية.

المكونات:طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي: