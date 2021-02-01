طريقة عمل الكوكيز الهش بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق مختلف ولذيذ وبأقل تكلفة

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يعد الكوكيز من ألذ وأطعم الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار. ويتميز بمذاقه اللذيذ والشهي وبسهولة تحضيره، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعداده في المنزل وتقديمه لأفراد أسرتها، مما يجلب السعادة في المنزل، أو تقدمه لضيوفها. وهو يعد بأشكال وأذواق وألوان ونكهات مختلفة. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات الكوكيز وطريقة تحضيره بثلاثة نكهات مختلفة وبألذ وأسهل طريقة.مكونات الكوكيز
يتكون الكوكيز من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 4 ملعقة كبيرة زيت.
- نصف كوب سكر بودرة.
- 2 كوب دقيق.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
النكهات (اختياري)
نكهة الفانيليا والجوز الهند
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة كبيرة جوز هند.
نكهة الشوكولاتة
- 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.
نكهة الريد فيلفت
- ملعقة كبيرة كاكاو خام.
- ربع ملعقة صغيرة لون طعام أحمر.
للتزيين
- كوب شوكولاتة بار بالحليب ذائبة.
- جوز هند.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الكوكيز بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبدة والزيت والسكر البودرة ونقلبهم جيدا بالملعقة حتى تتجانس المكونات.
- ثم نضيف إليه الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهم جيدا بالملعقة حتى تتجانس المكونات، ثم نلم العجينة باليد ونكورها.
- ثم نقسم العجينة في حالة إضافة أكثر من نكهة (حسب الرغبة).
- نقسم العجينة إلى ثلاثة أجزاء، جزء نضيف إليه الفانيليا والجوز الهند ونخلطهم جيدا، ثم نلم العجينة ونكورها، ونغطيها بكيس نايلون مطبخ، ثم نضعها في الثلاجة تبرد لمدة 10 دقائق تقريبا.
- ثم نضيف إلى الجزء الثاني من العجينة الكاكاو الخام ونقلبها جيدا، ثم نلم العجينة ونكورها، ونغطيها بكيس نايلون مطبخ، ثم نضعها في الثلاجة تبرد لمدة 10 دقائق تقريبا.
- ثم نضيف إلى الجزء الثالث من العجينة الكاكاو الخام ولون طعام أحمر ونخلطهم جيدا، ثم نلم العجينة ونكورها، ونغطيها بكيس نايلون مطبخ، ثم نضعها في الثلاجة تبرد لمدة 10 دقائق تقريبا.
- ثم نخرج العجائن من الثلاجة ونشكلها على شكل أصابع صغيرة متساوية، وذلك بأن نفرد كل عجينة على شكل طولي، ثم نقسمها بالسكينة إلى أجزاء صغيرة متساوية على شكل الإصبع.
- ثم نرصهم في صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونزين أصابع البسكويت، وذلك بأن نغمس أطرافها في الشوكولاتة الذائبة، ثم في الجوز الهند.
- ثم نضع الشوكولاتة المتبقية في كيس حلواني ونزين بها أصابع البسكويت على شكل خطوط.
- ثم تقدم وبالهنا والشفا
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