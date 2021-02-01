طريقة عمل الكوكيز الهش بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق مختلف ولذيذ وبأقل تكلفة

يعد الكوكيز من ألذ وأطعم الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار. ويتميز بمذاقه اللذيذ والشهي وبسهولة تحضيره، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعداده في المنزل وتقديمه لأفراد أسرتها، مما يجلب السعادة في المنزل، أو تقدمه لضيوفها. وهو يعد بأشكال وأذواق وألوان ونكهات مختلفة. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات الكوكيز وطريقة تحضيره بثلاثة نكهات مختلفة وبألذ وأسهل طريقة.

مكونات الكوكيز

يتكون الكوكيز من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

4 ملعقة كبيرة زيت.

نصف كوب سكر بودرة.

2 كوب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

النكهات (اختياري)

نكهة الفانيليا والجوز الهند

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة جوز هند.

نكهة الشوكولاتة

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

نكهة الريد فيلفت

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ربع ملعقة صغيرة لون طعام أحمر.

للتزيين

كوب شوكولاتة بار بالحليب ذائبة.

جوز هند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الكوكيز بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: