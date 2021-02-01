سيروم كولاجين للوجه يشد البشرة ويعالج مشاكلها بمكونات طبيعية فعالة، يعد الروتين اليومي للعناية بالبشرة من أهم الخطوات الأساسية خاصةً بعد تنظيف الوجه، حيث يوصي خبراء الجلد بها وذلك لأنه يعمل علي منح الرطوبة للبشرة، لكن البشرة تعاني من الكثير من المشاكل التي تحتاج لحل سريع للتخلص منها نهائياً ويعد سيروم الوجه هو الحل المثالي، ولكن علي الرغم من فوائده إلا أنه يحتوي علي مواد كيميائية ضارة بالبشرة علي المدي الطويل.

أفضل سيروم كولاجين للوجه يمنحك بشرة مثالية ويناسب كل أنواع البشرة

يعد السيروم من أفضل الحلول التي تعمل من خلال التغلغل داخل الجلد، وذلك لأنه يعالج كل المشاكل التي تواجه البشرة مثل الحبوب والهالات السوداء، كما أنه يحارب الشيخوخة ويمنع انسداد مسامات الوجه حيث يحتوي علي مواد طبيعية وعناصر مفيدة للبشرة والوجه خاصةً، حيث له قدرة عالية في الحفاظ علي بشرة مشرقة ومثالية خالية من أي عيوب.

سيروم جل الألوفيرا وماء الورد وفيتامين E لبشرة نضرة وأكثر شباب

يعمل جل الألوفيرا علي ترطيب البشرة كما يعد علاج فعال للتخلص من الهالات السوداء ويزيل الانتفاخ أسفل العين، في حين أن ماء الورد يحتوي علي خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في علاج مشاكل جلد الوجه مثل البثور وحب الشباب، أما المكون الأخير فهو فيتامين E حيث تعمل علي إصلاح الجلد التالف والقضاء علي التجاعيد والخطوط كما تقوم بتعزيز إنتاج الكولاجين في جلد الوجه لبشرة مثالية.

2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

2 كبسولة فيتامين E.

زجاجة قطارة.

قومي بمزج جل الألوفيرا وماء الورد جيداً في وعاء صغير، ثم أضيفي كبسولات فيتامين E واخلطي المكونات ثانية.

ضعي سيروم الكولاجين في الزجاجة القطارة ثم يوضع علي الوجه بعد تنظيفه جيداً قبل الاستخدام، وذلك من خلال بضع قطرات علي البشرة مع التدليك بلطف.

يتم استخدام سيروم كولاجين للوجه مرتين في اليوم دون غسل، وهذا لتتمتعي ببشرة مشدودة ومثالية خالية من أي عيوب.

مكونات سيروم كولاجين طبيعي للوجهطريقة تحضير سيروم كولاجين للوجه وكيفية استخدامه