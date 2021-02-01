طريقة سهلة لعمل البسبوسة المرملة وطرية ذي الجاهزة تماماً وأحلى كمان

من منا لا يعشق البسبوسة التي تعتبر من أفضل أنواع الحلويات الشرقية التي تتميز بطعمها الرائع والمرمل والطري، والتي دائما تتواجد بقوة في المناسبات المختلفة سواء كانت الأعياد وأعياد الميلاد وغيرها، والبسبوسة تعرف في الكثير من الدول العربية بأسماء مختلفة ولكن الطعم واحد، ويمكن عملها بطرق متعدد، وإليكم الآن في السطور التالية أسهل طريقة لعمل البسبوسة المرملة والطرية ذي الجاهزة.

طريقة عمل البسبوسة المرملة

بالرغم من وجود الكثير من الحلويات الشرقية إلا أن البسبوسة تمتلك قلوب الكثيرون من عشاق الحلويات، نزراً لطعمها الرائع والشهي والممتع، والتي غالباً ما تقوم ربات البيوت بشرائها من المحلات، ولكن يمكن لكل ربة منزل عملها في البيت بسهولة جداً.

كوبين من دقيق البسبوسة.

نصف كوب زبدة ذائبة.

ثلث كوب سكر.

كوب جوز هند.

كوب زبادي عادي.

ثلث كوب لوز محمص.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

كوب ونصف من الشربات البارد.

في البداية نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونحضر صينية متوسطة الحجم تدهن بالقليل من السمن وتوضع جانباً.

في وعاء يتم خلط دقيق البسبوسة مع السكر والبيكنج بودر وجوز الهند والزبدة ونقلبهما من خلال اليدين لتمتزج المكونات.

يتم إضافة مقدار الزبادي ونقلب جيداً للحصول على خليط متماسك قليلاً.

يتم وضع البسبوسة في الصينية مع الضغط عليها لتكون بسمك 1 بوصة.

تقطع البسبوسة لمربعات متوسطة وفي كل مربع يتم وضع اللوز المحمص.

تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 40 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.

تسقى البسبوسة بالشربات البارد وتترك تبرد ثم تقطع وتقدم بألف هنا.

مكونات البسبوسة:طريقة عمل البسبوسة: