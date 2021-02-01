نص ملعقة من المكون الجبار ده على فنجان قهوة كالسحر في تخسيس البطن وإزالة الكرش والجناب

تخسيس البطن وإزالة الكرش والجناب، تعتبر القهوة من المشروبات الساخنة المفضلة لدى كثير من النساء، حيث تعتبر القهوة أيضا عنصر مهم في عملية التخسيس خصوصا عند إضافة الزنجبيل لها، حيث يساعد الزنجبيل في التسريع من عملية التمثيل الغذائي وبالتبعية حرق كثير من السعرات الحرارية .

وصفة القهوة والزنجبيل لتخسيس البطن وإزالة الكرش والجناب

مكونات وصفة القهوة للتخسيس وحرق الدهون

كمية مناسبة من مسحوق الزنجبيل.

كمية مناسبة من القهوة.

ملعقتان خل تفاح.

كمية مناسبة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقتان من الملح.

نقوم بإحضار إناء من البلاستيك ونضع فيه المكونات.

نقوم بخلط المكونات معا جيدا حتى تمام الامتزاج والحصول على خليط مناسب.

بعد ذلك يمكن استخدام الخليط ووضعه على المناطق المراد تخسيسها، ويترك الخليط على المنطقة مدة لا تقل عن ثلث ساعة.

بعد ذلك يتم غسلها بالماء الفاتر.

ويفضل استخدام هذه الوصفة لمدة أسبوع بمعدل مرة واحدة في اليوم للحصول على نتائج ممتازة .

طريقة تحضير واستخدام مشربو الزنجبيل لتخسيس الجسم

رجيم قشر القهوة والزنجبيل

أصبح الآن رجيم القهوة رائج الاستخدام عند الكثير، وذلك لأن للقهوة قدرة كبيرة في إنقاص الوزن، حيث تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي لها تأثير قوي في إعطاء الشعور بالشبع.

فتعتبر قشرة القهوة هي الأساس حيث أنها تغطي حبة البن، وتتميز قشور القهوة أن لها بعض الخصائص الكيميائية لعلاج كثير من الأمراض .

تحضير قشر القهوة والزنجبيل للرجيم

مكونات تحضير قشر القهوة لحرق ونسف الدهون

ملعقتان من قشور القهوة.

ملعقتان من الزنجبيل المبشور.

ملعقة من القرفة.

حبة من القرنفل.

توضع قشور القهوة مع القرفة في وعاء وإضافة القليل من الماء ويتم وضعهم على النار حتى الغليان.

نضع الزنجبيل والقرنفل مع بعض في وعاء.

يتم صب مغلي قشور القهوة على الزنجبيل والقرنفل.

يتم تناول هذا المشروب قبل الوجبة الأساسية، وسوف تلاحظين الفرق في نسف وحرق دهون الجسم المتراكمة .

طريقة تحضير واستخدام مشروب قشر القهوة لتخسيس الجسم

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا على وصفات القهوة مع الزنجبيل للتخسيس، وتعرفنا على فوائد قشور القهوة أيضا مع الزنجبيل والقرفة والقرنفل.