ماهي فوائد الارز البني الصحية وهل الارز البني صحي اكثر من الرز الابيض، بداية من المهم أن نعرف أن الأرز البني هو الأرز الذي لم تنزع منه القشرة الخارجية إذ يحتوي على ألياف، غير النشويات التي يتمتع بها الأرز الأبيض، لذلك هو صحي أكثر من الأرز الأبيض، وإليكم فوائده.

ماهي فوائد الارز البني الصحية:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من فوائد الأرز البني وهي:

الألياف الموجودة في الأرز البني ترفع من نسبة الوقاية من أمراض القلب، وتمنع تصلب الشرايين وانسدادها.

الأرز البني والحبوب الكاملة تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد في خفض مستوى الكولسترول السيء في الجسم.

يساهم الأرز البني في التقليل من خطر الإصابة بالسكري، وتؤكد بعض الدراسات أن استبدال الأرز الأبيض بالبني من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري .

الأرز البني مفيد في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطانات كسرطان القولون، والثدي وسرطان الدم بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة.

يحتوي الأرز البني على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز الجهاز المناعي.

يحتوي الأرز البني على كمية كبيرة من معدن المغنيسيوم بالإضافة إلى فيتامين د والكالسيوم وهم عناصر مهمة لتعزز صحة العظام.

الألياف في الأرز البني تنشط حركة الأمعاء وتنظمها وتقي من الإصابة بالإمساك والبواسير.

فيتامينات ب والبوتاسيوم والكالسيوم الموجودة في الأرز البني تعزز صحة الأعصاب وتقي الدماغ من الاضطرابات.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.