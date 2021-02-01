جدة-ولاء حداد الاثنين,01 شباط (فبراير) 2021 - 20:35
ماهي فوائد الارز البني الصحية وهل الارز البني صحي اكثر من الرز الابيض، بداية من المهم أن نعرف أن الأرز البني هو الأرز الذي لم تنزع منه القشرة الخارجية إذ يحتوي على ألياف، غير النشويات التي يتمتع بها الأرز الأبيض، لذلك هو صحي أكثر من الأرز الأبيض، وإليكم فوائده.
ماهي فوائد الارز البني الصحية:
عدد موقع "ويب طب" مجموعة من فوائد الأرز البني وهي:
- الألياف الموجودة في الأرز البني ترفع من نسبة الوقاية من أمراض القلب، وتمنع تصلب الشرايين وانسدادها.
- الأرز البني والحبوب الكاملة تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد في خفض مستوى الكولسترول السيء في الجسم.
- يساهم الأرز البني في التقليل من خطر الإصابة بالسكري، وتؤكد بعض الدراسات أن استبدال الأرز الأبيض بالبني من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري .
- الأرز البني مفيد في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطانات كسرطان القولون، والثدي وسرطان الدم بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة.
- يحتوي الأرز البني على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز الجهاز المناعي.
- يحتوي الأرز البني على كمية كبيرة من معدن المغنيسيوم بالإضافة إلى فيتامين د والكالسيوم وهم عناصر مهمة لتعزز صحة العظام.
- الألياف في الأرز البني تنشط حركة الأمعاء وتنظمها وتقي من الإصابة بالإمساك والبواسير.
- فيتامينات ب والبوتاسيوم والكالسيوم الموجودة في الأرز البني تعزز صحة الأعصاب وتقي الدماغ من الاضطرابات.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماهي فوائد الارز البني الصحية وهل الارز البني صحي اكثر من الرز الابيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.