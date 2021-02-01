ماهي الإسعافات الأولية لمرضى الصرع وما أسبابه

مرض الصرع يعرف أنه الصرع هو خلل في نقل الشارات الكهربائية في داخل الدماغ، وله أسباب متعددة نتعرف عليها في التالي، ولكن الأهم معرفته - تزامنًا مع اليوم العالمي الذي يوافق الثاني من فبراير- دوت الخليج طريقة إسعاف مريض الصرع في حال إصابته بنوبة الصرع التي تتضمن إغماء وتشنجات وغيرها، ومتى ينبغي الاتصال بالطوارئ لإنقاذ المريض؟

أسباب مرض الصرع:

مرض الصرع وكما جاء في موقع "ويب طب" فإن له أسباب رئيسية وهي:

الوراثة.

التعرض للإصابات في الرأس.

التعرض المسبق للإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض أخرى في الأوعية الدموية.

الإصابة بأمراض تلوثية في الدماغ، مثل التهاب السحايا وارتفاع الحرارة الشديد والحمّى في الصغر.

الإسعافات الأولية لمريض الصرع:

حسب موقع وزارة الصحة السعودية فهنالك أمور يجب إتباعها عند إسعاف مريض الصرع خلال تعرضه لنوبة الصرع، وهي:

إبعاده المريض عن مصادر الخطر مثل منطقة السلالم.

تجنب تحريك المصاب إلا عند الضرورة.

إبعاد الأشياء الحادة القريبة من حوله.

إزالة النظارات الطبية.

دعم رأس الشخص لمنعه من ضرب الأرض وذلك بوضع قطعة قماش أو جاكيت.

لاحظ الوقت المستنفذ في النوبة، وفي حال استمرت النوبة أكثر من خمس دقائق فيجب الاتصال بالطوارئ.

محفزات الصرع:

تختلف المحفزات من شخص لآخر، ولكن المحفزات المشتركة تشمل:

الإجهاد والإرهاق.

اضطرابات النوم.

القلق و التوتر والضغوط العصبية.

ارتفاع درجة حرارة الجسم (الحمى).

الكافيين الزائد.

التعرض المتكرر و الطويل للأضواء الساطعة.

عدم تناول الدواء الخاص بالصرع.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.