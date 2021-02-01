طريقة عمل الكريب المنزلي في دقائق في الخلاط وأسهل طريقه لفرده

عمل الكريب المنزلي من أسهل وأروع طرق الطبخ التي تتميز بالمذاق الرائع والتنوع وتقبل العديد من الحشوات ويمكن أن تكون وجبة سريعة التحضير لزوجة عامله وتأكدي أنها سوف تكون محببه عند أطفالك، يمكنك تحضيرها من بواقي طعام اليوم السابق أو حشوات بسيطه متواجدة داخل المنزل مع بعض الكاتشب والمايونيز سوف تكون وجبه رائعة ودافئة سوف يطلبها أطفالك باستمرار.



كوب إلا ربع من الدقيق.

بيضة.

ملعقة صغيرة سكر.

كوب من الحليب.

ثلاثة ملاعق من الزيت.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة ملح.

مكونات عمل الكريب المنزليطريقة تحضير الكريب المنزلي

نقوم بوضع كوب من الحليب في الخلاط الكهربائي ونضيف عليه ثلاثة ملاعق من الخل وملعقة من السكر وتأكدي أن طعم السكر لن يكون ظاهر داخل الوصفة، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الخل ورشه من الملح ونضيف كوب إلا ربع من الدقيق ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا والتأكد من تجانس جميع المكونات مع بعضهم، يمكنك تحضير الكريب بدقيق وماء فقط ولكن طعم الكريب بهذه الوصفة مختلف تماما وطعمة غني ومميز، لتسوية الكريب نقوم بإحضار طاسة غير قابلة للزق ونقوم بوضع مسحة صغيرة من الزيت وتكون في أول مرة فقط، ثم نقوم بوضع كمية صغيرة من الخليط في الطاسة ونقوم بسرعة بتحريك الطاسة لتوزيع الخليط جيدا في الطاسة ولا يتجمع أي تكتلات داخل الكريب ثم نقوم بتقليب الكريب عندما نلاحظ تغير لونه ونضعها في طبق، نكرر تلك الخطوة حتى ينتهي الخليط ونقوم بتغطية الكريب وتلك الخطوة مهمة جدا وضرورية للحفاظ على الكريب طري لكي نقوم بحشو الكريب ولفه بطريقة سهله.

حشوات متنوعة

من أكثر الطرق التي تتقبل التنوع في الحشوات هي الكريب يمكنك حشو الكريب بالعديد من الأفكار المختلفة والمميزة مثل الفراخ الشاورما أو البسطرمة أو السجق أو الفراخ البانية والجمبري ويمكنك تحضير الحشوات بكل سهولة ونضيف إليها البصل والفلفل الأخضر ليضيف إليها أيضا قيمة غذائية عالية، إذا لم يتواجد أي نوع من تلك الحشوات يمكن عمل الكريب بالبطاطس المقلية ونضيف إليها الكاتشب والمايونيز ويمكن أيضا إضافة الجبنة الموتزاريلا ونقوم بلف الكريب ونضعه مرة أخرى على الطاسة ليتحمل الكريب جيدا ويسيح الجبن الموجود بداخلة ويصبح متماسك من أفضل وصفات الكريب التي يمكنك تجربتها وتأكدي سوف يطلبها أطفالك باستمرار.