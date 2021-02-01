أخيراً أومليت بالخضار والجبن ألذ وأسرع عشوة بثلاث بيضات فقط

أومليت بالخضار والجبن هو أسرع وألذ وجبة عشاء أو وجبة إفطار أو حتى غذاء خفيف وسريع، حيث يحتاج الجميع للبروتين بصورة يومية لهذا يتم تناوله في البيض ونظراً لعدم حب الكثير من الأشخاص للبيض إليكم وصفة جديدة ولذيذة ومميزة، وهي وصفة الببيض بالخضار والجبن الشهية ذات المذاق الرائع، فهي تحتوي على عناصر غذائية متكاملة بالإضافة إلى أن تحضيرها لا يستغرق الكثير من الوقت بهذا نكون حصلنا على وجبة فطار أو عشاء سهلة وسريعة ولذيذة ومفيدة. مكونات أومليت بالخضار والجبن عدد ثلاث بيضات، ويمكن مضاعفة الكمية في حال زيادة عدد الأشخاص، ولكن هذه المكونات تكفي فردين.

ملعقتان من اللبن السائل.

أربع ملاعق صغيرة زيت الزيتون.

قليل من الملح والفلفل المطحون.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

فطر مقدار ربع كوب مقطع شرائح صغيرة، ويمكن الاستغناء عنه.

فلفل أحمر مفروم ( حسب الرغبة ).

ربع كوب من الجبن الشيدر المفروم.

ربع كوب من الجبن الموزاريلا، ويمكن الاستغناء عنه، ويمكن أيضاً استخدام الجبن القريش. طريقة تحضير عجة البيض بالخضار نضع المقلاة على نار متوسطة وبها ملعقتين من زيت الزيتون. وضع البصل المفروم في المقلاة وتقليبة لمدة دقيقة واحدة حتى يتغير لونة قليلا. نضع كل من الفطر والفلفل الأحمر على البصل ونقلب لمدة دقيقتين. وضع الفلفل الأسود والملح. نخرج الخليط من المقلاة ونضعة في طبق خارجي. يتم خفق البيض جيدا مع كل من الملح والفلفل الأسود والحليب السائل. في نفس المقلاة نضع ملعقتين زيت ونضعها على النار وبعد أن يسخن الزيت نضع البيض ونقوم بطهيه. يوضع الخضار على البيض في المنتصف وعليها جبن الموزاريلا والشيدر مع تهدئة النار. نقوم بثني أطراف البيض للداخل حتى يتكون شكل مربع حتى يذوب الجبن ويصبح طبق أومليت بالخضار والجبن جاهز للتناول. مكونات أومليت بالخضار والجبنطريقة تحضير عجة البيض بالخضار

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