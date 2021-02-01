ترطيب الشفايف وتوريدها تفتيح وتقشير الشفاه بوصفات طبيعية دون الحاجة لليزر أو الفيلر

ترطيب الشفايف وتوريدها هو حلم كل فتاة تود الحصول على شفاة وردية وجميلة بدون تقشير أو تشققات، حيث تتعرض الشفايف للتشقق والجفاف نتيجة تعرضها لعوامل الجو المختلفة كما أنها تتأثر بالكثير من العوامل كالجفاف وتناول أدوية معينة أو وضع مستحضرات التجميل كالروج الغير مناسب، لهذا نقدم لكم وصفات طبيعية لها فاعلية كبيرة في ترطيب الشفايف والحصول على لون وردي طبيعي رائع كشفاة الأطفال تابعونا.

وصفات ترطيب الشفايف وتوريدها

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي كانت تُستخدم منذ القدم، ولها فاعلية كبيرة وبمواد طبيعية تماماً لا تسبب أي مشكلات للبشرة أو الشفاه ومن هذه الوصفات وصفة الجلسرين والعسل، وهي من أكثر الوصفات فاعلية في ترطيب الشفاه حيث يمكنك إضافة ملعقتين من الجلسرين مع ملعقتين من العسل الأبيض وخلطهم مع بعض جيدا ووضعهم في عبوة محكمة الغلق، ووضعهم على الشفاه مرتين في اليوم وتدليك الشفاه.

زيت اللوز والسكر: يتم وضع ملعقة من زيت اللوز على ملعقة من السكر وتدليك الشفايف برفق لمدة دقيقتين بالخليط وبعدها يترك لمدة عشر دقائق على الشفايف ويتم غسله بماء دافيء. الليمون والسكر: وهي وصفة لتوريد الشفايف وتنعيمها بصورة كبيرة حيث يتم وضع ملعقة من السكر على شرائح الليمون أو عصر نصف ليمونة على ملعقة سكر وتدليك الشفاه لمدة دقيقتين وتركها لمدة ربع ساعة وغسلها بعد ذلك، ويتم تكرار هذه العملية ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على شفاه وردية ناعمة.

تقشير الشفاه بدون ليزرتفتيح لون الشفايف

الزبادي مع لبن البودرة: وهذة الوصفة فعالة في ترطيب الشفايف وتوريدها وتغذيتها بصورة كبيرة حيث يمكنك إضافة لبن البوردة على الزبادي بحيث يصبح المزيج متماسك وليس سائلا، ووضعه الخليط على الشفاه مع التدليك لمدة ربع ساعة وغسل الشفاه بالماء وتكرر هذه العملية مرة يوميا.