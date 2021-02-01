طريقة عمل بروتين لتنعيم الشعر ليصبح ناعم مثل ذيل الحصان

طريقة عمل بروتين لتنعيم الشعر هي الحل المثالي التي تبحث عنه جميع الفتيات للحصول على شعر ناعم وصحي؛ حيث يزيد الشعر الناعم من جاذبية المرأة وجمالها، ونظراً لغلاء سعر تكلفة عمل البروتين عند الكوافير تقوم النساء بالبحث عن طريقة عمل بروتين طبيعي للشعر في المنزل، تظهر خشونة الشعر مع مرور الوقت فيتغير شكل ونعومة الشعر عن السابق نظراً لوجود نسبة عالية من الكلور في الماء تقوم بتقصف الشعر ؛ كما أن أشعة الشمس تؤدي إلى ضعف الشعر والتأثير علي قوته ونعومته، قيل أستعمال وصفة البروتين لتنعيم الشعر يجب التوقف عن الاستخدام المفرط للصبغات الكيميائية المستخدمة لتغيير لون الشعر أو لأي غرض علاجي، نقدم لكي عبر موقع ثقفني وصفة البروتين لتنعيم الشعر في البيت مع طريقة التحضير والمكونات بكافة التفاصيل بمكونات منزلية حيث تعد التركيبة الطبيعية هي أفضل الطرق وأكثرها أمانًا تنعيم الشعر.

في المنزل

بمكونات منزلية سهلة وبسيطة يمكنك معرفة طريقة عمل البروتين لفرد الشعر وهي: ( ثلاثة بيضات – ثلاثة ملاعق من زيت اللوز – معلقتين من زيت جوز الهند – علبة زبادي كامل الدسم ) مع البدء في التحضير بالخطوات التالية:

خفق البيض في وعاء بواسطة المضرب الكهربائي. إضافة الزيوت والزبادي وخلط المكونات جيداً حتى تتجانس. وضع الخليط على الشعر من الجذور حتى نهاية الأطراف مع تدليك فروة الرأس. أرتداء كيس الاستحمام وتغطية الشعر لمدة ساعة للحصول على طريقة عمل ترميم الشعر بالبروتين. غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو لإزالة رائحة البيض. يجب تكرار وصفة بروتين الشعر بالبيض كل أسبوع قبل النوم.

تعد من أشهر الطرق المنزلية لنعومة الشعر هو بروتين الشعر بالموز عن طريق الخطوات التالية: