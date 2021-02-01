أهم استخدامات زيت اللوز الحلو للوجه وفوائده العديدة

زيت اللوز الحلو يمتاز بفوائده العديدة واستخداماته المتعددة للبشرة والشعر أيضا، ولكن نتحاور اليوم حول أهم فوائده للوجه والبشرة حيث يعتبر من الزيوت الطبيعية متعددة الفوائد والاستخدامات، ويدخل زيت اللوز الحلو في بعض الماسكات الطبيعية للبشرة.فوائد زيت اللوز الحلو للوجه
يوجد بعض الفوائد لزيت اللوز الحلو للوجه والبشرة وسنتحدث عن تلك الفوائد في السطور القادمة
يقي البشرة من أشعة الشمس الضارة: أكدت بعض الدراسات إن زيت اللوز الحلو يعمل على حماية الوجه من أشعة الشمس الضارة التي تتسبب في الكثير من المشاكل للبشرة.
تخفيف حساسية البشرة: يعمل زيت اللوز الحلو على تخفيف تهيج البشرة التي تتسبب به بعض العوامل الخارجية أو الإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما، والصدفية.
ترطيب البشرة: يساعد زيت اللوز على ترطيب البشرة ومنع جفافها خاصة لدى الأشخاص المصابين بالأمراض الجلدية.
كما يوجد لزيت اللوز بعض الاستخدامات للبشرة سواء الجافة أو الدهنية أو المختلطةاستخدامات زيت اللوز الحلو للبشرة
يعمل زيت اللوز على تفتيح البشرة، كما إن له الكثير من الاستخدامات مثل:
- يحمي زيت اللوز الحلو البشرة من ظهور تشققات بالبشرة كما إنه يعمل على تهذيب مظهر التشققات القديمة.
- يعمل زيت اللوز الحلو على إزالة الهالات السوداء من تحت العين.
- يستخدم زيت اللوز لتوحيد لون البشرة.
- يساعد زيت اللوز على التخلص من علامات حب الشباب وإخفاء الندوب.
- يعالج زيت اللوز الحلو الحروق الناتجة عن التعرض المستمر لأشعة الشمس.
يوجد بعض الأضرار التي تنتج من الاستخدام المفرط لزيت اللوز الحلو، فإذا كنت من الأشخاص الذي يعانون من حساسية المكسرات فينصح بعدم استخدام زيت اللوز للوجه أو البشرة، قبل أستخدام زيت اللوز مع أي نوع من المراهم لابد من استشارة الطبيب أولا وذلك لأن هناك بعض المراهم التي تتفاعل مع زيت اللوز، إذا كنت تستخدم زيت اللوز لأول مرة فلابد من تجربته أولا على منطقة صغيرة حيث هناك بعض أنواع البشرة التي يتسبب لها الزيت بتهيج وحساسية فعند استخدامه لابد من مراقبة رد فعل جلدك.
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