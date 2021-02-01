فرد منزلي رهيب للشعر الخشن والمجعد يجعل شعرك انسيابي كالحرير من أول مرة

سنتناول معكم اليوم أعزائي قراء موقع ثقفني ثلاثة وصفات بمكونات طبيعية لتنعيم وفرد الشعر، وكذلك إزالة التقصف والتساقط مع زيادة طول وكثافة الشعر مع الاستخدام المستمر، وهي وصفات مجربة ومضمونة في تنعيم الشعر الخشن وترطيب الشعر الجاف، ويمكنك تحضير كل منها في منزلك بكل بساطة نظرا لأن مكوناتها متواجدة في كل منزل، حيث يمكنك الحصول على شعر ناعم وانسيابي كالحرير في خلال ساعة.

فرد وتنعيم الشعر الخشن

الوصفة الأولي معنا اليوم تقوم علي تنعيم وفرد وإطالة الشعر من أول استخدام , وتتكون من 3 ملاعق من الأرز وكوب ماء , نضع كوب الماء علي كمية الأرز في وعاء ويُرفع علي النار حتي يتم تسوية الأرز , بعد ذلك يُحضر خلاط و يُوضع به المزيج المُحضر ويُضرب جيدا حتي يتم الحصول علي قوام كريمي , ثم يتم إضافة 3 أو 4 ملاعق من زيت الزيتون البِكر أو زيت جوز الهند علي المزيج ويُقلب جيدا.

أما بالنسبة لطريقة الاستخدام فيتم وضع الوصفة علي شعر نظيف خالي من أي كريمات أو زيوت، ثم تُترك علي الشعر من ساعة إلى ساعتين ويُوضع كيس حراري علي الشعر بعد وضع الوصفة، ثم يُغسل بالشامبو ويُفضل أن يكون خالي من الصوديوم ومن أي مكونات كيميائية ضارة، ويمكن استخدام شامبو بمكونات منزلية طبيعية عبارة عن 1 ملعقة بُن و1 ملعقة شامبو ولتر من الماء، وتستخدم الوصفة مرتين في الأسبوع واستمتعي بالنتائج الهائلة، ويمكنك الاطلاع أيضا على وصفة هائلة للشعر تعتبر بديلة للبروتين ووصفة أخرى لمنع تساقط الشعر وعلاج مشكلة الصلع.

وصفة المايونيز وزيت الزيتون لفرد الشعر المجعد

إذا أردت الحصول على شعر مفرود وغير مجعد وإذا أردت التخلص من جفاف الشعر وتقصفه وتساقطه، فعليكي باستخدام وصفة المايونيز والبيض وزيت الزيتون وهي الوصفة الثانية معنا اليوم، وتتكون مقادير تلك الوصفة من نصف كوب من المايونيز وربع كوب من زيت الزيتون وصفار بيضة واحدة، ويمكن مضاعفة المقادير السابقة حسب طول وكثافة الشعر وتستخدم تلك الوصفة لمرة واحدة فقط في الأسبوع.

بالنسبة لطريقة الاستخدام فبعد خلط المكونات جيدا يتم وضع المزيج علي الشعر مع الحرص على وصوله إلى كل أجزاء الشعر وحتى الأطراف , بعد وضع المزيج يتم لف الشعر على شكل كعكة ثم ارتداء القبعة البلاستيكية ثم لف الُشعر بالمنشفة لتركيز الحرارة على الشعر , يتم ترك المزيج علي الشعر لمدة تتراوح من 10 إلى 20 دقيقة ثم يُغسل الشعر جيدا بالماء فقط قبل استعمال الشامبو.

وصفة النشا وزيت الزيتون لتنعيم الشعر الخشن

الوصفة الثالثة هي وصفة النشا حيث يقوم النشا بتنعيم وإطالة وترطيب الشعر ويمنع التقصف والتساقط، وتتكون هذه الوصفة من 2 ملعقة كبيرة من النشا للشعر القصير والمتوسط (للشعر الطويل يتم مضاعفة كمية النشا)، 2 ملعقة كبيرة زبادي ويتم خلط المكونات جيدا، ثم يُضاف 2 ملعقة من زيت الزيتون البِكر ويُخلط المزيج جيدا، ثم يُضاف معلقة صغيرة من عسل النحل، 2 ملعقة من الماء الساخن ويُخلط المزيج مرة أخرى جيدا حتي يتم الحصول علي قوام كريمي.

توضع الوصفة علي الشعر من الجذور إلى الأطراف علي شعر نظيف خالي من أي كريمات أو زيوت , ثم يتم تمشيط الشعر باستخدام المشط الخاص بكِ , ثم تُترك الوصفة علي الشعر لمدة ساعة ويُوضع كيس حراري علي الشعر بعد وضع الوصفة , ثم يُغسل بالشامبو ويُفضل أن يكون خالي من أي مكونات كيميائية ضارة , يمكن استخدام هذه الوصفة للأطفال مرة واحدة أسبوعيا وللبالغين يمكن استخدامها مرتين أسبوعيا.

نصائح عامة للعناية بالشعر وتقويته

يُفضل أن يتم غسل الشعر مرة كل 3 أيام ويجب غسل الشعر بالماء الدافئ أو الفاتر ومنع غسله بالماء الساخن؛ لانه يتلف الشعر مجددا، وذلك مع الحرص على استخدام شامبو خالي من المواد الكيماوية الضارة ، كما ينصح بتناول الغذاء الصحي وشرب لترين من الماء على الأقل يوميا. وحاولي التقليل قدر المستطاع من استخدام أدوات التصفيف والتي تسبب ضررا كبيرا للشعر، والاعتماد على الوصفات الطبيعية التي ترطب الشعر وتعمل على إصلاح جميع مشاكل الشعر.