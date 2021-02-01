أفضل كريم لشد الوجه وتبييضه والتخلص من التجاعيد خلال يومين فقط

أفضل كريم لشد الوجه والتخلص من التجاعيد طبيعيا، نحتاج جميعا إلى الظهور بمظهر صحي وجميل، لذلك يهتم الكثير من الأفراد ببشرتهم ومحاولة الحصول إلى حل بعض المشاكل التي تواجههم مثل مشكلة التجاعيد وترهل البشرة، يخشى الكثير اللجوء إلى استخدام المواد الكيميائية لشد البشرة والتخلص من التجاعيد، لذا نقدم لكم بعض أفضل كريم طبيعي لشد الوجه واحتوائه على الكولاجين الذي يساعدنا على جمال بشرتنا وأناقتنا.

أفضل كريم لشد الوجه

المكونات:

مقدار من قشطة الحليب.

مقدار من عصير الليمون.

طريقة الإعداد:

نقوم بتحضير مكونات الوصفة، نضع المقادير معا داخل وعاء ثم نقوم بمزجهم جيدا حتى تمام الخلط، نقوم بوضع الخليط على البشرة، نترك الكريم على البشرة مدة من الزمن تتراوح من بين العشر دقائق وما بين الربع ساعة، نقوم بعد ذلك بغسل البشرة بالماء جيدا، يجب تكرار تلك الوصفة أكثر من مرة على مدار شهر حتى نحصل على نتيجة مضمونة، حيث يحتوي الكريم على فيتامين سي الذي يساعد على تغذية البشرة.

افضل كريم لشد الوجه وتبييضه

المكونات:

ملعقة كبيرة فى الأرز، كوب من الماء، كبسولة من فيتامين e.

طريقة التحضير:

ضعي ملعقة الأرز مع الماء فى وعاء على نار هادئة حتى ينضج، ثم اخفقي المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على قوام كريمي، أضيفي عليه كبسولة الفيتامين وقلبيها ثم قومي باستخدام الكريم على بشرة نظيفة كل يوم قبل النوم ويغسل فى صباح اليوم التالي، ويعد هذا أفضل كريم لشد الوجه.

نصائح للحفاظ على البشرة ومنع التجاعيد

هناك الكثير من النصائح التي يجب اتباعها حتى نحافظ على البشرة ونتلافى الكثير من المشاكل، ومن تلك النصائح: الإكثار من شرب المياه النقية حيث تساعد المياه على ترطيب البشرة وبالتالي البعد عن التجاعيد، ويجب على الأقل شرب عشرة أكواب ، ويجب أيضا الابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على الكحول لأن الكحول أحد أسباب جفاف البشرة.